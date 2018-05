El Ostadar de Preferente perdió ante el Allerru y se aferra a la promoción Duelo. El defensa Verdugo supera en un duelo a su rival. / TXEMA El conjunto de Aizpurua y Rekondo deberá puntuar ante el Trintxerpe para disputar dicha fase TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:39

El Ostadar de Regional Preferente perdió el pasado sábado en el campo Plazeta de Lezo (2-0) ante el Allerru, segundo clasificado, y esto le obliga a no fallar la última jornada que le enfrentará al Trintxerpe en el campo de Michelin. Los lasarteoriatarras deberán lograr, por lo menos un punto, para no bajar automáticamente. Lo que no se librará es de disputar la fase de permanencia contra el tercer equipo por la cola que se clasifique en el grupo II. Sus posibles rivales pueden ser Antzuola, Ikasberri o Aretxabaleta B.

El partido de Lezo tuvo un equipo, el Allerru que se mostró muy superior a los chicos entrenados por Asier Aizpurua y Ander Rekondo. Los locales se mostraron con más chispa que los lasareotiatarras, que apenas inquietaron a la meta defendida por Patxi Mendizabal. El Allerru se adelantó (m. 28) gracias al acierto de su capitán, Jon Toval, y bien pudo ampliar diferencias en varias acciones de peligro que fueron salvadas in extremis por el meta Iker Hernando. La buena actuación del portero visitante se vio enturbiada al fallar en un despeje fuera del área de cabeza, que dejó en bandeja el segundo tanto a Anartz Santos (2-0, m. 68). A partir de ahí, el Ostadar lo intentó pero sólo inquietó en un córner casi al final.

Ostadar: I. Hernando; B. Benítez (m. 73, D. López), G. Arrondo, A. Urruzola, J.M. Verdugo; U. Iribar, I. Artetxe (m. 57, V. Masa); J. Bermejo (m. 70, A. Díez), E. Rodríguez (m. 64, J. López), A. Hazas; I. Ruiz (m. 82, A. Iraola).

El resto de equipos del Ostadar lograron estos resultados: Reg. fem. (ascenso): Ostadar, 1; Anaitasuna, 1. Juv. Honor: Ostadar, 2; Anaitasuna, 2. 1ª Juv. (ascenso): Landetxa A, 1; Ostadar, 2. Cadete Honor: Mundarro, 2; Ostadar, 1. 1ª Cadete (ascenso): Allerru, 4; Ostadar, 2. 1ª Cadete (Kopa): S.Tomas Lizeoa A, 7; Ostadar B, 2. Inf. Txiki (fase clasi.): Oiartzun, 3; Ostadar, 6.

Fútbol sala

El Eguzki Carpintería Antonio de Tercera División estatal de fútbol sala sucumbió el pasado domingo en el polideportivo Maialen Chourraut (1-6) ante el Muskiz. El conjunto dirigido por Kalu Erice y Edu Mena, se dejó ir, tras conseguir la permanencia, y en los primeros compases del encuentro fue sorprendido por un rival, el vizcaíno, que había llegado a Lasarte-Oria con los justos. Cuando el partido lo tenían ya perdido, los locales reaccionaron pero ya no estaban para llevar a cabo una machada.

Otros resultados: 1ª Div. prov.: Euskalduna, 11; Ventanas ISU Eguzki, 1. 2ª Div. prov.: Cecilia Frutas Eguzki, 0; Pizzeria B17. Senior fem. prov.: Lauburu Ibarra, 8; Trumoi tab. Eguzki, 1. Juv. masc.: Bar Lasarte Eguzki, 5; Summa Aldapeta, 10.