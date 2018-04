Nagusilan clausura hoy las charlas de las Jornadas de Educación en Valores Charla. Aceptable asistencia de público a la charla del lunes. / TXEMA A partir de las 19.00 horas en la Kultur Etxea, abordará la temática del 'Envejecimiento activo y solidario' TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:16

Representantes del colectivo Nagusilan clausurarán hoy, a partir de las 19.00 horas en la sala de conferencias de la Manuel Lekuona kultur etxea, las charlas de las XV Jornadas de Educación en Valores que, organizadas por la asociación Danok Kide, se están celebrando esta semana. Dentro de la temática de estas jornadas sobre el voluntariado, tratarán el tema del 'Envejecimiento activo y solidario'.

Este ciclo de charlas se inició el pasado lunes y tuvo una aceptable acogida, aunque inferior a otras ediciones. Tras una breve presentación de uno de los responsables de Danok Kide y de las jornadas, Jesús Mari Egizabal, fue la ponente Olatz Arizaga (miembro de Lahar Elkargoa) quien se encargó de disertar sobre el 'Tiempo libre y ocio activo'

Entre las consignas que apuntó Arizaga para utilizar el tiempo libre está «el intentar nuevas cosas que siempre has querido hacer, pero a las que siempre encuentras excusas para no hacerlas, incluyendo el decir que 'no tienes tiempo'. Haz cosas que te encantaba hacer hace 10 años pero que has dejado de lado hace mucho. Retómalas y mira a dónde te llevan esta vez. Escribe las cosas que te emocionen y aumenten tu energía. Busca actividades y experiencias que te traigan esto. Considera algunas de las aficiones que puedes empezar por ti mismo: aprender un nuevo idioma, escribir un libro...»

Otro de los consejos que ofreció la oradora fue «cambia tu propuesta del uso de los medios de comunicación. Ofrécete como voluntario, porque te darás cuenta de los beneficios que esto te traerá. Aprende por el bien de aprender, acudiendo a la Escuela de la Experiencia. Entrégate a tu afición o pasatiempo. Convierte la cocina o jardinería en algo alegre en lugar de tareas. Pasa más tiempo con tus mascotas y concéntrate en tu espiritualidad, entre otras cosas».

Esta misma ponente abordó ayer la temática del 'Papel del voluntariado en la sociedad actual', que considera «es vital en este mundo que se ha convertido en individualista y egoísta».

Finalmente, comentar que estas jornadas concluirán este viernes con una representación teatral. A partir de las 19.30 horas en el auditorio de la Manuel Lekuona kultur etxea, el grupo de actores de Nagusilan Antzerki taldea representará la obra 'Boda en Yalta' de A. Chejov, con entrada gratuita.