La música góspel clausura el ciclo de Navidad Ana Belén García (órgano), Amaya Arberas (soprano) y el trío de arpas Ane Artetxe, María Llanos y Raquel Ortega en las Brígidas. / TXEMA Tras las destacadas actuaciones del dúo García y Arberas, y el trío de arpas en Brígidas, hoy llega America's Ladies of Gospel TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:08

El grupo America's Ladies of Gospel clausurará hoy, a partir de las 20.00 horas en la Kultur Etxea, los conciertos de Navidad, y lo hará a partir de las 20.00 horas con una actuación muy acorde a las fechas de nos encontramos. Si en días pasados en el Convento de las RR.MM. Brígidas tuvieron lugar dos exitosas actuaciones musicales de la mano de Danok Kide y de la Capilla de Música Virgen del Consuelo, hoy la música góspel será protagonista. Los asistentes deberán pasar por taquilla abonando una entrada de 5,50 euros.

America's Ladies of Gospel mantiene la fórmula de agrupar tres grandes solistas unidas por una misma pasión y el mismo espíritu: acercar los cantos de alabanza a las gentes de hoy. Las tres cantantes norteamericanas, la gran Lady Jean con las extraordinarias Darnila Rogers y Dorrey Lyles y el excelente pianista Hubert Samut, con carreras musicales diversas en el góspel pero también en la soul, el pop, el blues o el jazz, confluyen en el escenario en un espectáculo nuevo, y un repertorio escogido para atraer y mantener cautivado al público desde las primeras notas hasta el último bis.

En fechas pasadas el Convento de las RR.MM. Brígidas ha sido escenario de dos destacadas actuaciones musicales. La primera, de la mano de la Asociación Danok Kide, dentro de sus 'XIII Encuentros Musicales', las prestigiosas artistas andoaindarras Amaya Arberas (soprano) y Ana Belén García (órgano) deleitaron al numeroso público asistente con una actuación de gran calibre y bajo un programa de temáticas principalmente navideñas. De nuevo, las protagonistas dejaron patente durante algo más de una hora de su gran calidad artística. En esta ocasión interpretaron obras como 'Ave María' de C. Caccini y de T. Garbizu, 'Adeste fideles' de J.F. Wade, 'White Christmas' de I. Berlin, y concluyeron con 'Cantique' de Noel' de A.C. Adam.

Este martes en el mismo escenario cogieron el relevo el trío de arpas compuesto por Ane Artetxe (Donostia), María Llanos (Murcia) y Raquel Ortega (Pamplona), que de la mano del grupo Capilla de Música Virgen del Consuelo que dirige Felix Garitano, ofreció un destacado recital con un programa variado que agradó al público asistente. También durante una hora, aproximadamente, interpretaron obras como 'The Moldau River' de B. Smetana/S. Pack, 'The Swan' de C. Saint-Saens/P. Pack y que concluyó con temas navideños como el tradicional 'Fum, fum, fu', dejando patente su gran calidad con un instrumento poco habitual como es el arpa.