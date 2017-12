José Mari Bardají recogió el premio al 'Mejor belenista de Gipuzkoa 2017' Placa. José Mari Bardají recibió una placa conmemorativa de la presidenta María Castillo. / TXEMA Lleva colaborando con la Asociación Belenista de Gipuzkoa desde que recibió un cursillo de su amigo Pedro Vicuña TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:54

El vecino José Mari Bardají, nacido hace 80 año en Oria, ha sido el galardonado como 'Mejor belenista de Gipuzkoa de 2017', distinción que efectúa anualmente la Asociación Belenista de Gipuzkoa conjuntamente con el Ayuntamiento de Donostia. En un acto sencillo que se celebró esta semana en el salón de pleno de consistorio donostiarra y presidido por el alcalde Eneko Goia, Bardají recibió dicha distinción «por su dedicación durante años a esa labor anónima en la elaboración de diferentes figuras y adornos para los diferentes belenes».

Tras la intervención de Goia que hizo hincapié «en la gran labor que realiza esta asociación en mantener viva la ilusión de la Navidad, con la creación y mantenimiento de los belenes», dio paso a la tesorera de la asociación Begoña Lamy, quien realizó una brillante semblanza del oriatarra, tanto deportiva como ya como colaborador de la asociación. Fue la presidenta María Carrillo, la que acto seguido, le hizo entrega de una placa conmemorativa.

Bardají, emocionado pero sereno, desde el atril, agradeció al Ayuntamiento y a la asociación «por este detalle que habéis tenido conmigo. Es un honor compartir este momento con todos vosotros, en general, y en especial agradezco a mi familia por haber acudido a esta cita».

Después de presentarse «nací hace muchos años, 1937, en Oria», centró su exposición sobre su trayectoria dentro de la asociación desde hace más de 14 años. «Una vez jubilado, hice un curso de belenistas con el profesor Pedro Vicuña, buen amigo de la infancia, quien me ayudó a realizar mi primer belén. A partir de ahí, todos los trabajos los he desarrollado en mi taller en casa (en la mesa del comedor). Deciros que desde que enviudé hace 15 años, los belenes son una de mis pasiones y seguiré colaborando con la asociación (contacto con Juncal y Alicia, para programar trabajos) hasta que las fuerzas me sigan».

Finalmente, Bardají hizo entrega al alcalde del libro de la historia de Oria «lo escribí en 2005 sobre la juventud en el barrio».