La Feria de Stock de Aterpea no tuvo los resultados de otras ediciones Algunas vecinas se acercaron a los puestos de venta. / TXEMA La asociación de comerciantes ya prepara un nuevo evento en el barrio Atsobakar con la fiesta de Halloween TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:16

Organizado por la asociación de comerciantes Aterpea, en colaboración del departamento de socioeconomía, se celebró en la localidad durante el pasado viernes (toda la jornada) y el sábado por la mañana una nueva edición de la Feria de Stock. En esta edición tomaron parte 15 comercios asociados que ofrecieron a vecinos y visitantes productos sobrantes de temporada. Los comercios participantes fueron: Deco 75 Textil Hogar, Alba Moda, Mercería Olmi, Calzados Leder, Mercería Urruzola, Electricidad Arregui, Zapatería Iturbe, Artesanía Inés Flores, Kattagorri Jolas, Bazar Abreu, Donna Boutique, Mercería Aritza, Mabel Moda, Estudio del Pintor Las-Arte y Peluquería Marbell.

Al parecer, pese a que el tiempo fue bastante bueno, los resultados no fueron tanto, a tenor de las palabras efectuadas por el presidente Ramón Ormazabal a DV, tras requerirle que nos hiciera un balance de la misma: «Parece ser que hemos tenido -comentó-, poca gente en las calles. Estamos a finales de mes, y esto ha podido influir, ya que el balance de esta Feria de Stock no ha ido tan bien». Para el presidente de Aterpea, para próximas ediciones puede haber cambios. «Por mi parte para el año que viene habrá que pasar a primeros de mes. Parece que el año pasado funcionó mejor, a tenor de las impresiones recogidas de los comerciantes participantes. De todas formas, no hay que desilusionarse, porque pensamos que vendrán tiempos mejores».

Fiesta de Halloween

En los últimos años es habitual la celebración de la fiesta de Halloween en el barrio de Atsobakar y Aterpea ha decidido tomar parte en esta iniciativa con el objetivo de dinamizar el comercio de esta zona, de la mano de los establecimientos asociados ubicados en este barrio. El objetivo es de celebrar esta fiesta en el citado barrio con actividades guiadas y organizadas por comerciantes de Aterpea principalmente dirigidas al público infantil.

Dicha fiesta se celebrará el 31 de octubre, de 17.00 a 20.30 horas y cada establecimiento colaborador contará con carpa, mesas y ayuda en la decoración si fuera necesario. Son muchas y variadas las actividades que se pueden realizar. Por ejemplo, la academia de inglés Stratford contará cuentos de Halloween en inglés y en el taller de Patricia's Scrap, los niños podrán decorar sus bolsas de 'Truco o Trato' para guardar sus caramelos. Para más información pueden llamar a los teléfonos 650881809 y 699427393.