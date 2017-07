Eneritz Busto (Atleta local del LOKE, campeona estatal júnior de 100 vallas): «Este título tiene mucho más mérito porque he superado adversidades» Eneritz Busto con la medalla de oro lograda en Granollers. / TXEMA Pese a una temporada irregular, logró el oro con un registro de 14.16, que no le sirve para ir al Europeo de Italia: TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Sábado, 15 julio 2017, 00:34

La atleta lasarteoriatarra Eneritz Busto acaba de proclamarse en las pistas de Granollers (Barcelona) campeona de España júnior en la modalidad de 100 metros vallas, logrando su mejor marca personal de 14.16. Pese a este título, la entrenada por Oscar Goikoetxea y Amaia Andrés no podrá acudir próximamente a Grosetto (Italia) a participar en el Europeo junior, al no poseer la mínima que está en 13.95.

-¿Cómo se alcanza un título así, tras una temporada irregular, llena de percances?

-Ha sido una temporada complicada, ya que entre anemias y lesiones no he podido cubrir el calendario que hubiera sido necesario para acudir a este campeonato de Granollers en condiciones. Eso hace que este título deportivo tenga mucho más importancia para mí. Además, tuve la desgracia que en la serie de clasificación caí en la última valla antes de meta que me dejó bastante magullada.

-Pese a no estar a tope, ¿cómo decide acudir a Granollers?

-La verdad es que habíamos apostado mucho por estar en estos campeonatos. Pese a saltarme muchas de las pruebas del calendario, esta temporada hemos preferido ir a lo seguro. Sabiendo que no estaba bien, Oscar y yo planificamos entrenamientos para poder llegar a esta cita en las mejores condiciones. Los registros de entreno daban la impresión de ir por el buen camino, pero al llegar a las pruebas, nos decían todo lo contrario. En el apartado físico y psíquico parecía que estábamos bien y por eso, hemos querido centrarnos en objetivos más importantes. En una prueba de libre participación celebrada en las pistas de Mendizorrotza (Gasteiz), logré la mejor marca del año 14.18, y eso, nos animó a participar en el Estatal.

-¿Cómo le fue la competición hasta llegar a la final?

-En la eliminatoria del sábado partía como favoritas. Tuve la suerte de pasar a semifinales sin mucha presión. Salí un poco a asegurar, pese a ser la tercera del ranking nacional. Competí junto a una gran atleta y amiga mía, Paula Sarabia. A partir de la tercera valle me acomodé y cogí bastante ritmo, y vencí con un crono de 14.47; pese a que me caí en la última valla, entrando a meta a gatas.

-¿Estuvo a punto de no seguir compitiendo?

-La caída me produjo quemaduras y golpes que me hizo pasar una noche horrorosa, con muchos dolores y mucha preocupación. Si no fuera por los ánimos de Oscar y por las manos de una fisio catalana, yo no huera seguido participando. La verdad es que Oscar es mi padre deportivo. Sin él no hubiera logrado nada.

-Al final, se decidió a participar en semifinales. ¿Qué sensaciones tuvo?

-A semifinales fui a probar. La fisio me calentó bien y me puso una venda en la rodilla. Salí a la prueba con muy poca confianza, debido a mis circunstancias físicas. Por otro lado, no me enfrenté a mis rivales más duras Elba y Mar, sólo corría con Paula, y al clasificarse las tres primeras. Estaba preocupada y creía que no podía llegar a la primera valla. Al final vencí con un registro de 14.52 y me dio la sensación de estar soñando.

-A la hora y media se disputó la final, ¿cómo la afrontó?

-Sin tiempo para recuperar, solo me dio tiempo para estar un poco sentada y comer algo. Estaba disfrutando que había podido correr pese a mi estado físico. Eso me dio fuerzas para afrontar la final, aunque pensaba que mi trabajo de estar en la final ya lo había logrado. Al final, contra todo pronóstico por mi mal estado físico, estaba en la final y salí a disfrutar. Al final me dieron el mejor regalo que fue la victoria, lograda con un crono de 14.16, mi mejor marca personal, y con viento en contra.

-¿Qué sensaciones vivió?

-Mucho miedo al sufrimiento y miedo a que me estaba jugando la temporada. Pese a todo, al final, superé todo y fue una victoria épica de las que te dan fuerzas para seguir luchando en este deporte. Lástima que no pueda acudir al Europeo de Italia, pero creo que ya tendré otras oportunidades para alcanzar mayores metas. Tengo 19 años y con la ayuda de Oscar podré dar más alegrías al deporte local.