El Eguzki Carpintería Antonio goleó (7-2) al Lagun Onak de Galdakao

LASARTE-ORIA. Martes, 23 enero 2018

Victoria crucial del Eguzki Carpintería Antonio, que milita en la Tercera División estatal de fútbol sala, para recuperar crédito que le haga salir de la zona peligrosa donde se encuentra actualmente en la tabla clasificatoria. El conjunto local dirigido por Kalu Erice y Edu Mena goleó el pasado sábado (7-2) al Lagun Onak de Galdakao, en partido disputado en el polideportivo municipal de Maialen Chourraut.

No pudo entrar con mejor pie el año el equipo lasarteoriatarra, que superó al un rival directo, el representante vizcaíno, tras una primera parte aseada, donde los tantos seguidos logrados por el goleador Ander Petxarroman fueron la clave de la victoria final. Tras un tanteo inicial en el que ambos conjuntos se controlaban, más por miedo a encajar algún tanto en contra, la primera envestida vino del cuadro local. Ares González inauguró la contienda (1-0, m. 5) al sorprender al meta vizcaíno con un disparo seco y certero. Poco duró la alegría en la parroquia local, ya que el Lagun consiguió el empate (1-1, m. 7) después de una acción combinada y rematada con un disparo escorado.

Los minutos siguiente fueron claves para el devenir del encuentro. Dos jugadas rápidas, a la contra, tras robo de esférico, permitieron al Eguzki abrir la primera brecha, con sendos tantos materializados por Ander Petxarromán (2-1, m. 8 y 3-1, m. 9). El conjunto local aclaró más su horizonte al ampliar diferencias (4-1, m. 14) gracias a un potente disparo de Lander Martín que entró por la escuadra izquierda del meta visitante. A partir de ahí, pese a que los vizcaínos lo intentaron el luminoso no cambió antes del descanso.

Tras la reanudación, el Eguzki saltó a cancha algo aplatanado, sin esa tensión necesaria para defender su renta, y esta circunstancia fue aprovechada por su rival para acortar distancias (4-2, m. 23), tras un despiste generalizado. A partir de ahí el juego se igualó, y los lasarteoriatarras se ataron los cabos en defensa. En un robo de balón de Lander Martín en su parcela (m. 34) propició el 5-2, al marcar con un tiro lejano superando al meta rival adelantado

El técnico del Lagun, tras un tiempo muerto puso en cancha-portero-jugador, con el objetivo de quemar sus naves en pos de un mejor resultado. No lo logró, ya que el portero local Sergio Iñigo desde su área marcó el 6-2 (m. 36) a puerta vacía y el joven Oscar Lanuza remató la faena (7-2, m. 39) después de una jugada personal.

Eguzki Carp. Antonio: J. López (S. Iñigo-1-); I. Jaka, A. González (1), A. Petxarroman (2), L. Martín (2) -quinteto inicial-; I. Plata, J. Barandiaran, I. Herrero, U. Anguiano y Oscar Lanuza (1).

Con este encuentro finaliza la primera vuelta y el equipo de Erice y Mena sigue sin tener los deberes hechos. En la segunda vuelta deberán emplearse a fondo para ampliar las diferencias con los puestos de descenso. Los 12 puntos actuales compartidos con el Aurrera de Vitoria, sólo les aventaja en 2 del Aretxabaleta, penúltimo, y en 7 del farolillo rojo, el Soloarte de Basauri.

Ligas provinciales

Al resto de equipos federados de categorías provinciales la jornada no le sonrió. El Ventanas ISU Eguzki, que milita en la Primera División, no anda fino y en esta ocasión en su feudo del polideportivo Maialen Chourraut fue goleado (1-6) por el Euskalduna de Andoain. Los entrenados por Eneko Molina no mostraron su mejor versión y fueron goleados por un rival que con esta victoria apunta a puestos de cabeza. El tanto lasarteoriatarra fue obra de Asier Ávila.

En cuanto a la Segunda División, el Cecilia Frutas Eguzki sigue sin dar señales de vida. El conjunto dirigido por Imanol Azkue sucumbió (2-0) en cancha donostiarra de Marianistas ante el Pizzeria B17.

Dentro de la liga Senior femenina, el Trumoi taberna Eguzki perdió (2-0) en el Abraham Olano ante el Anoeta y sigue último, y el Bar Lasarte Eguzki juvenil masculino perdió (5-2) en Marianistas ante los donostiarras del Summa Aldapeta.