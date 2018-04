El Babyauto ZRT-Beltzak sub-18 jugará la final del Campeonato de Euskadi Equipo sub-18 del Babyauto ZRT-Beltzak en Aiete. / BELTZAK DV LASARTE-ORIA. Viernes, 20 abril 2018, 00:14

El equipo local sub-18 de rugby del Babyauto ZRT-Beltzak se ha clasificado para disputar, dentro de dos semanas, la final del Campeonato de Euskadi, después de derrotar en la semifinal de la Liga Vasca al poderoso Hernani (12-27) en un partido disputado en el campo de Aiete.

Los integrantes del Babyauto ZRT-Beltzak tuvieron que aguantar durante la primera mitad del partido el ímpetu de juego de los hernaniarras, que una y otra vez presionaban a nuestros jugadores, que mantuvieron una férrea defensa. El final de esa primera mitad fue de 7-7, mostrando el resultado claramente la igualdad de la contienda. Pero después del descanso, nuestros Beltzak se plantaron en la zona rival y mostrando una gran eficacia, dominaron el juego logrando un resultado final favorable de 12-27.

Este sábado las selecciones de Euskadi sub 16 y sub 17 se enfrentarán a sus coetáneos de Aquitania, en el campo de Asti. Tres jugadores Beltzak han sido llamados para integrar estas selecciones: Jokin Beloki y Gavi Gavilán, con los sub 16, y Alex Saleta con los sub 17.

Oihane Puertas, jugadora lasartearra del Hernani femenino, también ha sido convocada esta pasada semana para entrenar con Euskadi de Seven en Arrasate. Paola Vega, jugadora Beltzak-Lasartearra, ha sido seleccionada para asistir al Centro de Alto Rendimiento Femenino de la Federación Española, en julio.