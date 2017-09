Aterpea, con su 'Pintxo Musika', se suma al Kutxa Kultur Festibala Presentación. Representantes municipales y de Aterpea muestran el cartel del 'Pintxo-Musika'. / TXEMA Hoy se pone en marcha (17.00) el II Mercado Xacobeo con un centenar de artesanos en el Centro TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 15 septiembre 2017, 08:11

La localidad va a vivir un fin de semana intenso en actividades culturales y gastronómicas. Si ayer hicimos mención a la celebración del II Mercado Xacobeo, que dará comienzo esta tarde (17.00) en Okendo plaza, kale Nagusia y alrededores, hoy nos centraremos en el 'Pintxo-Musika' que organizará mañana la asociación de comerciantes Aterpea en colaboración con el Ayuntamiento, aprovechando la celebración en el Hipódromo del Kutxa Kultur Festibala. De esta forma, Lasarte-Oria colaborará con este importante evento que hoy y mañana llenará de fans musicales en recinto hípico.

El alcalde Jesús Zaballos, junto al concejal de festejos, Txus Alonso, y representantes de Aterpea, con Ramón Ormazabal a la cabeza, presentaron el 'Pintxo Musika' y los conciertos que se celebrarán mañana con motivo del Kutxa Kultur Festibala. Zaballos destacó la importancia de que «este evento, que se celebrará en el Hipódromo, entre durante unas horas en nuestro pueblo. Por ello el Ayuntamiento era consciente de la necesidad de realizar alguna actividad que refuerce nuestras señas».

Ormazabal explicó los pormenores de la fiesta. «De la mano de Aterpea y con la colaboración de la cervecera Keler de 12.00 a 15.00 horas se podrá disfrutar de un especial pincho pote denominado 'Pintxo Musika'. Diferentes establecimientos hosteleros ofrecerán al precio de 3 euros una cerveza acompañada de un pincho que llevará el nombre de un grupo de música que participa en el Kutxa Kultur».

Los establecimientos participantes con sus pinchos a degustar son: Arkupe Taberna con 'The Hives' (brocheta de pollo teriyaki con salsa brava); Cafetería Buenetxea con 'Love of Lesbian' (minivegetal de pollo); Lavie Gastrobar con 'Amateur' (ravioli wonton de morcilla y mermelada de piquillos); Also Taberna con 'Françoise & The Atlas Montains' (carrilleras de ternera al vino tinto con crujiente de setas); Pub Usoak con 'Hercules & Love Affair' (tarta de queso casera); Bar Lasarte con 'The Jesus and Mary Chain' (pimientos rellenos de bacalao); Bar Yolanda con 'The Divine Comedy' (codornices escabechadas con salsa cazadora); Bar Jalai con 'Kokoschka' (callos caseros); Cafetería Viña del Mar con 'De Pedro' (pavo con gelatina de cerveza); Cervecería Abend con 'Erol Alkan' (bonito encebollado); Jalgi Taberna con ' The Drums' (champis a la plancha estilo Laurel).

Además, y para amenizar la calle tres grupos de música actuarán en tres espacios diferentes: 12.00, en Ola kalea (plaza de la Once), The Roadhouse; 13.00, en Jaizkibel plaza, Indian Feathers y 14.00, en Pablo Mutiozabal kalea (cuadrado del REM), Psycoacustic. Decir que el Ayuntamiento pondrá la infraestructura necesaria para la realización de los conciertos.

El gran ambiente festivo lo podrá desde hoy el II Mercado Xacobeo que por segundo año consecutivo se celebra hasta el domingo, inclusive, en la localidad.

Un centenar de artesanos se desplazarán para presentar sus mejores productos. El mercado lo completarán diversos talleres, y durante estos días habrán música, teatro y diversas actuaciones en un ambiente medieval.

Programa para hoy

El programa para hoy será el siguiente: 17.00: Pasacalles teatral y musical por todo el mercado. Apertura de talleres, exposiciones y juegos infantiles 'Pedrit Onewebeel' y 'El hombre orquesta'. 17.30 y 19.00, Actuación de Tartaruga teatro-Doctor Lucietes. 18.00, Eulali (cuenta-cuentos), taller de pompas de jabón y exhibición de aves rapaces. 19.30, Exhibición de vuelo de aves rapaces. 20.30, 'Pedrit Onewheel' y el hombre orquesta. 21.00, Cierre de talleres y exposiciones. 21.30, Teatro de calle con el Clan de los guerreros.