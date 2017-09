Aterpea logró su objetivo con un 'Pintxo-Musika' bastante participativo Momento de la actuación de Roadhouse en Ola kalea. / TXEMA DV LASARTE-ORIA. Domingo, 17 septiembre 2017, 00:20

La asociación de comerciantes Aterpea logró su objetivo con la celebración ayer al mediodía de un interesante 'Pintxo-Musika' , con el que junto al Ayuntamiento de la localidad quisieron sumarse a la Kutxa Kultur Festibala que en doble jornada se llevado a cabo en el Hipódromo. Numerosos vecinos y visitantes asistieron a los conciertos organizados en tres frentes diferentes: en Ola kalea, junto al Viña del Mar, actuó el grupo Roadhouse, en Jaizkibel plaza amenizó la fiesta junto a Also y Mostatxo tabernas Indian Feathers, y finalmente, los lasarteoriatarras de Psicoacustic amenizó la fiesta en Pablo Garaikoetxea junto al Buenetxea.

Al mismo tiempo, establecimientos de Aterpea ofrecieron sus pinchos a degustar -a 3 euros con consumición- con nombres de grupos que participaban en el festival del Hipódromo: 1.- Arkupe Taberna con 'The Hives'; 2.- Cafetería Buenetxea con 'Love of Lesbian'; 3.- Lavie Gastrobar con 'Amateur'; 4. Also Taberna con 'Françoise & The Atlas Montains'; 5.- Pub Usoak con 'Hercules & Love Affair'; 6.- Bar Lasarte con 'The Jesus and Mary Chain'; 7.- Bar Yolanda con 'The Divine Comedy'; 8.- Bar Jalai con 'Kokoschka'; 9.- Cafetería Viña del Mar con 'De Pedro'; 10.- Cervecería Abend con 'Erol Alkan'; 11.- Jalgi Taberna con ' The Drums'.