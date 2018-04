Adinkide presenta un proyecto de apoyo a los mayores ante la soledad Proyecto. Peña, Balanzategi, Cencillo y García son las pioneras de este proyecto Adinkide. / TXEMA A través del voluntariado acompañan a personas, contribuyendo a mejorar su salud y calidad de vida TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Sábado, 7 abril 2018, 01:11

Desde hace unos meses Adinkide (Fundación de Amigos de los Mayores) viene funcionando en Lasarte-Oria con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa y aportaciones de socios, empresas y comercios, como una ONG de voluntariado en pos de paliar la soledad no deseada y el aislamiento de las personas mayores, contribuyendo a mejorar su salud y calidad de vida.

Leyre García es la responsable de Desarrollo Social Gipuzkoa y ha sido la mayor impulsora del proyecto en la zona, primeramente en Donostia, y ahora en Lasarte-Oria. «Adinkide entra en Gipuzkoa oficialmente desde finales de mayo y en estos momentos tenemos dos localidades, Donostia y Lasarte-Oria, que estamos atendiendo. Desde verano estamos actuando en Lasarte-Oria y estamos en plena fase de construcción del grupo. Funcionamos desde un local que nos ha cedido Danok Kide en Blas de Lezo, con reuniones tres veces por semana. También atendemos por teléfono (previa cita previa) 679.673305 o por email: info@adinkide.org.».

Según apunta García, por el momento no funciona como tenían pensado. «En comparación con Donostia, aquí en Lasarte-Oria curiosamente no está funcionando como esperábamos. Sí que a nivel de comunidad la gente nos está conociendo bastante y está colaborando en darnos a conocer, pero no están llegando ni los mayores ni los voluntarios como esperábamos. Tal vez el mensaje de soledad que estamos dando no está calando en el País Vasco».

Por el momento, cuentan en la localidad con dos personas mayores y dos voluntarias. «Por el momento sólo contamos con dos parejas, de dos mayores y dos voluntarios, y funcionan a las mil maravillas. Lo importante es que ambas personas se entiendan y se hagan compañía durante el tiempo que permanecen juntas en las citas. Por el momento son de dos horas semanales, aunque depende de ambas partes se puede ampliar».

En cuanto a la captación de personas mayores, como de voluntarios, tanto el Centro de Salud, como Servicios Sociales del Ayuntamiento y Hogar del Jubilado colaboran aportando informes. «Todas estas instituciones -comenta García-, se han comprometido a dar un impulso para que este proyecto se consolide. Desde Salud es donde tienen más posibilidades de detectar necesidades de este tipo entre sus usuarios, esas personas que necesitan compañía. Luego también están el Hogar del Jubilado, asociaciones de vecinos, farmacias que también son más proclives en ver esa necesidad de estas personas mayores. Luego existe otro tipo de personas, que nos conoce, que sabe cómo funcionamos y decide apuntarse al proyecto. Ese es el caso de Maite Balanzategi, una persona minusválida de Lasarte-Oria».

La propia Maite se encuentra encantada de cómo funciona esta fundación de Amigos a los Mayores. «La verdad -comenta- es que estoy muy encantada con el proyecto y con la persona voluntaria que me acompaña. Cuando estoy con Begoña (la voluntaria Begoña Peña le acompaña dos horas semanalmente) se me olvidan todos los males. Es como si volviera a sentir que mi vida es importante y que puedo aportar yo también algo. Aconsejo a los mayores que se sientan solos a que se apunten al proyecto, porque mejorará mucho su calidad de vida».

En cuanto al voluntariado, Encarni Cencillo y Begoña Peña son las pioneras y se muestran muy satisfechas por el paso dado. «La verdad es que es totalmente gratificante la labor que hacemos, ya que los mayores a los que dedicamos este tiempo nos lo agradecen enormemente. Con ellos acudimos a salidas culturales, gastronómicas y poco a poco, iremos ampliando el círculo. Para ello, animamos a la gente de todas las edades para que se apunte, porque estamos seguras que como a nosotras, le aportará mucho».