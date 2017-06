La coral Alboka Abesbatza actuó en las Brígidas de cara a los Sanpedros

Como prólogo a las fiestas patronales de San Pedro, diversos grupos culturales celebran su actuación anual presentando un programa preparado durante el último semestres. Este es el caso de Alboka Abesbatza, que bajo la dirección de Montse Latorre, ofreció un bonito concierto durante algo más de una hora ante la presencia de mucho público, entre el que se encontraban autoridades municipales como la presidenta de Cultura, Maite Iglesias.

En esta ocasión, una treintena de integrantes de esta coral mixta, acompañados en algunas obras por la música al piano de Amaia Dorronsoro, ofrecieron un programa variado que hizo que los asistentes disfrutasen de un bonito espectáculo. Iniciaron el concierto interpretando la obra anónima 'Tourdion' para dar paso a 'Marions les roses', de Malicorne / T. Raux e 'If you love me', de Thomas Tallis. Diferentes componentes del grupo coralista fueron los encargados de presentar las tres partes del recital. La segunda parte se inició con la interpretación de la obra 'Ave Maria', de Xabier Sarasola, 'Sure on this shining night', de Morten Lauridsen, y 'Let it be', de John Lenon -Paul McCartney, y 'Si la nieve resbala', obra con arreglos de Julio Domínguez. La tercera parte fue la más significativa y tras interpretar la obra 'Kantauri', de Josu Elberdin, 'remataron con 'Argizaiola', de la andoaindarra Junkal Guerrero (exdirectora de la Udal Musika Eskola), y remataron la actuación con 'Behin edo behin' y 'Barre egun nahi dugu' de los famosos Txirri, Mirri y Txiribiton.

El acto finalizó con un homenaje a los componentes de la coral, Oihana Díez y Jon Sarasola, por cumplir 25 años en el grupo. Recibieron pañuelo y txapela conmemorativos, y sendos pergaminos con el bertso dedicado por Maripi Sarasola.