Maialen Chourraut, nuevo oro en la prueba de la Copa del Mundo

La piragüista local Maialen Chourraut vuelve por sus fueros a brillar con luz propia. En la primera de las citas de la Copa del Mundo, celebrada en Praga, la palista olímpica consiguió el oro en la modalidad de K-1 al realizar un recorrido perfecto -sin fallos- en la final disputada en la matinal del domingo. En una bajada sin toques, Chourraut, que invirtió un tiempo de 104,68 segundos, superó en 24 centésimas a la segunda clasificada, la británica Kimberley Woods. El tercer puesto fue para Ricarda Funk (108,06 segundos).

Tras este nuevo triunfo, Maialen se mostró muy satisfecha e ilusionada para los nuevos compromisos. «La verdad es que esta última bajada me ha salido bastante bien, y he podido demostrar que me encontraba bien después de tener un inicio de año con algunos problemas. De todas formas, no ha sido nada fácil llegar a disputar la final, ya que tuve que superar la repesca para poder clasificarme para las semifinales».

Este triunfo le permite volver a lo más alto de un gran podio internacional que no pisaba desde los pasados JJ OO de Río de Janeiro. Hace un par de semanas no logró los resultados deseados en el Campeonato de Europa, y se tuvo que conformar con el sexto lugar.

El próximo compromiso lo tendrá el próximo fin de semana, desde el viernes, en la segunda prueba de la Copa del Mundo, en Augsburgo (Alemania).

Convocatoria del Texas

El Texas de Lasarte de fútbol prepara ya la temporada que viene, y comunica que busca jugadores infantiles y cadetes para formar equipos de fútbol. Convocatoria: mañana miércoles (18.30, en Michelin) para infantiles (nacidos en 2004-05) y cadete (nacidos 2002-03).