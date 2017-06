Erketz en Okendo y Alboka en las Brígidas, primer prólogo festivo

Como prólogo a las fiestas de San Pedro, diferentes grupos culturales locales presentan con antelación un resumen del repertorio preparado durante el último año. Este es el caso de dos de los pilares culturales de Lasarte-Oria, como son el grupo de danzas Erketz EDT y la coral de voces mixtas Alboka Abesbatza.

Los primeros actuaron ayer por la tarde en el escenario de la propia Okendo plaza y ante la presencia de numeroso público, que aguantó pese a la elevada temperatura. Durante algo más de una hora y media bailaron un bonito programa que se inició con el típico 'Agurra'. En la primera parte del citado programa bailaron piezas como 'Korpus plazakoa', 'Upelategi - Puntamotz', Uztai dantza', 'Jorrai dantza', para finalizar con la tradicional 'Zuberoa'.

En la segunda parte y tras la interpretación de 'Korteseko makil jokoa', completaron la actuación con 'Igari dantza-Polka de bebes-Esku dantza-Txulalai' y remataron con 'Sardineras', actuación del grupo musical, 'Ttun-ttun' y con 'Lapurdiko inauteriak'.

Hoy le tocará el turno a Alboka Abesbatza en el Convento de la RR.MM. Brígidas, a partir de las 12.30 horas. Bajo la dirección de Montse Latorre y acompañados por la música al piano de Amaia Dorronsoro, su actuación será de una hora aproximadamente y el programa presentarán obras de todo tipo, esperando que los asistentes disfruten del espectáculo. Iniciarán el concierto interpretando la obra anónima 'Tourdion' y proseguirán con 'Marions les roses' (Malicorne / T. Raux), 'if you love me' (Thomas Tallis), 'Ave Maria' (Xabier Sarasola), 'Sure on this shining night' (Morten Lauridsen), y 'Let it be' (John Lenon -Paul McCartney). Tras un breve descanso, rematarán la actuación con 'Si la nieve resbala' (Arr. Julio Domínguez), 'Kantauri' (Josu Elberdin) y 'Argizaiola' (Junkal Guerrero), entre otras obras.