El Hipódromo cambia el espectáculo de las motos por una nueva jornada hípica

El Hipódromo cambia el espectáculo de motos, dentro del festival Wheels and Waves, por una nueva jornada hípica que se disputará hoy, a partir de las 11.10 horas. El espectáculo de los caballos vuelve con la celebración de la tercera jornada de la temporada de verano de carreras de caballos. Se correrán cinco pruebas, destacando el premio Bar Ainhoa de Lasarte-Oria (yeguas) que sobre 1.600 metros reunirá a seis buenas participantes. A priori destacan 'Poti' (Valenzuela) de la cuadra donostiarra Febana que prepara el entrenador local Ramón Avial. Como máxima rival partirá 'Llerena' (Janacek) que prepara el donostiarra Guillermo Arizkorreta.

La jornada prometía y no defraudó. El tiempo acompañó y los pilotos que se dieron cita en el Hipódromo con motivo de las carreras de 'El Rollo' del festival Wheels and Waves no dejaron indiferente a nadie. Tras una jornada de mañana en la que los pilotos probaron el óvalo preparado para la ocasión, por la tarde llegaron las series y las finales. Para el deleite del público que se dio cita y de los propios participantes venidos desde Francia, Estados Unidos, Suiza, Italia, Países Bajos... el reconocido skater Steve Caballero fue de la partida en dos de las categorías. Además, el norteamericano dio en solitario varias vueltas para recibir la ovación de los allí presentes. La jornada también sirvió para que tanto el público como los pilotos disfrutaran de las motos de diferentes estilos, incluidas las de la marca Indian.

Squash

Este sábado en el polideportivo Maialen Chourraut se celebrarán las finales del XXIX campeonato social de squash. A las 15.00 se iniciará la final de consolación, a las 16.00, la del tercer y cuarto puestos, y a continuación se disputará la gran final y la entrega de trofeos.

Actividades deportivas

En el polideportivo Maialen Chourraut se iniciarán el 21 de junio diferentes actividades deportivas como natación, spinning, zumba, jumpfit (saltando con música) y k-box (boxeo y boxing). Interesados apuntarse en las oficinas del polideportivo.