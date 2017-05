El Beltzak sub16 logró una buena séptima plaza en el Estatal de rugby

En Valladolid, en la meca del rugby nacional, en el coliseo Pepe Rojo, el Beltzak Gure Etxea, reciente campeón de Euskadi sub16, ha dejado inscrito el nombre del club dentro de un campeonato de España. Y lo hizo enfrentándose a rivales de la entidad del Alcobendas, Vrac Quesos Entrepinares, San Cugat, Tecnidex Valencia, Sitges, Atlético Portuense y Liceo Francés. La ilusión con la que nuestros chavales menores de 16 años y sus familiares viajaron el viernes, no cabía dentro del autobús. A la hora de los partidos, las ilusiones se vinieron abajo. No eran los mejores, no eran los más grandes, ni los más fuertes y tampoco eran los que tenían mejor juego. Estaban entre los mejores y eso era mucho, pero después de perder en la primera jornada sus dos partidos contra el Vrac y el Alcobendas y en la segunda perder también contra el Sitges se propusieron darlo todo en la disputa del séptimo y octavo puesto.

Enfrente, el Atlético Portuense(Puerto de Sta. María, Cádiz) que exactamente se había propuesto lo mismo que los nuestros, y cuyo objetivo pasaba por derrotar a los Beltzak. Y aunque nuestros aficionados Beltzak destacaron por ser la afición que más animaba, los gaditanos empezaron a tope, y se pusieron con un 12-0 (m. 10) que no presagiaba nada bueno.

Cuando el Portuense logró sumar el 17-0, el esfuerzo de los nuestros se veía en lo más profundo de un pozo. Pero los Beltzak tienen mucho orgullo, y con la afición más volcada con su equipo, empezaron a trabajar con intensidad en todas las acciones; y con buen juego recortaron distancias (17-7), para pasar a un 17-14 al lograr el segundo ensayo transformado. La grada unida al grito de 'Bultza Beltzak', llevó al equipo en volandas para superar a sus rivales (17-19) al final y así alcanzar una meritoria séptima plaza. Zorionak.