Paso atrás del Ostadar de División de Honor Regional en la lucha por salvar la categoría

Paso atrás del Ostadar de División de Honor Regional de fútbol en su lucha por salvar la categoría. Ni el revulsivo de cambio de dirección técnica -entre semana fueron destituidos Mikel Medina y Gabi Sánchez, y fueron relevados por Asier Aizpurua y Lander Rekondo, anteriores técnicos del equipo de Primera Regional-, fue suficiente para activar al equipo, que en un encuentro bajo el viento sur, fue derrotado por el Hondarribia (0-3), rival directo por la permanencia. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por la reciente muerte del padre de Arkaitz Sánchez. El equipo, en la foto oficial, apoyó a la consulta popular que promulga la iniciativa Gure Esku Dago.

Demasiado castigo para un equipo que quema sus últimas naves, y que mereció mejor suerte. Suerte que la lleva a la contra, pues nada más iniciado el encuentro, en la acción dec ataque del equipo portuario (m. 6), la defensa no acierta a despejar y y Muguruza fusila a un sorprendido Iker Hernando. A partir de ahí, los visitantes muy ordenados, se encerraron a atrás buscando alguna contra para resolver la contienda. Los locales lo intentaron pero no era su día. Gorka Brit (m. 32) y una buena acción de Xabi Ugalde (m. 40) que no encontró rematador, fueron las acciones más claras del Ostadar.

Tras la reanudación, los lasarteoriatarras fueron con todo, pero se encontraron con una muralla infranqueable. El Hondarribia se quedó con un hombre menos, al ser expulsado su portero Eneko García, por doble amarilla (la primera por protestar y la segunda por menosprecio). Esta circunstancia pudo beneficiar a los locales. Aizpurua movió ficha y quitó un central (Navarro) y metió un punta más (Arkaitza Sánchez) -que gozó de la mejor ocasión del partido (m. 70)-; pero tampoco le sirvió. Por contra, los visitantes en sendas rápidas contras sentenciaron la contienda.

Ostadar : I. Hernando; A. Paniagua, I. Navarro (m. 72, A. Sánchez), I. González, B. Ibaceta; X. Ugalde, J. Gutiérrez; J. Campo, A. Dorronsoro (m. 56, I. Ruiz), R. Gutiérrez; y G. Brit.

Los juveniles, líderes

Todo no va mal en el seno del Ostadar. El Juvenil de Honor sigue líder del grupo I. Los chicos de Jabi Soltxaga golearon en el campo donostiarra de Puio (0-4) al Vasconia, y a falta de dos jornadas para la conclusión liguera aventajan en 3 puntos a los irundarras del Dunboa Eguzki. En esta ocasión, en un encuentro sin fisuras superaron con comodidad a sus rivales gracias a los tantos de Gorka Domínguez (m. 8), Jokin Otamendi (m. 47), Jon López de la Calle (m. 75 y 79).

Las chicas de Regional, que se encuentran disputando la fase de ascenso, son segundas a un punto del Anaitasuna (líder), cuando faltan dos jornadas para finalizar esta fase. En el campo de Michelin golearon el pasado sábado (4-0) al Ordizia, con goles de Candela Barrio (m. 5), Saioa Pérez (m. 19 y 21) y Ane Cañada (m. 87).

Otros resultados: 1ª Reg. (Kopa): Ostadar, 3; Mundarro, 2. 1ª Juv. (ascenso): Beti Ona, 1; Ostadar B, 4. Cad. Honor: Hernani, 3; Ostadar, 4. 1ª Cad. (Kopa): Billabona, 3; Ostadar A, 5. Inf. Txiki Partici. (ascenso): Beti Ona, 1; Ostadar, 0.