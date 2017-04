Jesús M. Pérez Azaceta 'Txuma' (Montañero y escritor residente en Lasarte-Oria): «Buscábamos esas otras cimas un poco olvidadas por el montañero»

Jesús Mari Pérez Azaceta es un montañero y escritor legazpiarra, de 58 años, que reside en Lasarte-Oria desde 1986. Acaba de presentar un nuevo libro-guía montañera titulado 'Las otras cumbres de la montaña vasca' con el que ha pretendido dar una nueva visión a las montañas de nuestro entorno. El prólogo del libro lo ha escrito el veterano y experto montañero donostiarra Jesús Mari Alquézar.

-Para los que no le conozcan, ¿puede hacer una presentación?

-Nacido en Legazpi el año 1958, vivo en Lasarte Oria desde el año 1986. Comienzo a andar y escalar en la montaña desde muy joven. Siempre con los amigos, comenzamos a recorrer Aizkorri y las montañas vascas. Seguimos en Pirineos y Alpes. En el año 1979 nos vamos al Atlas marroquí. En 1983 ascendemos el Aconcagua, y luego vendrían varios viajes por el Himalaya.

-Siendo un practicante de la montaña, ¿cuándo empezó a escribir sobre la temática?

-En el año 1995 con unos amigos de Lasarte-Oria, entre los que se encuentra Alex Tetuan, fundamos una revista de aventura en la montaña: Likken. A partir del año 1997 entro en la editorial Sua. Creamos la revista El Mundo de los Pirineos y unos años más adelante la revista Euskal Herria. En el año 2003 publico mi primer libro: 'Montes de Gipuzkoa'. Luego vendrán otros más: 'Montes desde Donostia', 'Trekking Donostia Baiona', 'Trekking Irati Belagua', 'Los mejores recorridos para conocer la Montaña Vasca', '57 rutas senderistas por Euskal Herria', 'Aran-tzazu-Aizkorri' y este año 'Las otras cumbres de la montaña vasca'.

-¿Cómo se planteó sacar esta nueva guía?

-Llevo muchos años recorriendo las montañas y siempre me ha gustado conocer sitos nuevos. Es verdad que en este libro no descubrimos nuevas montañas, pero sí es verdad que ofrecemos muchas propuestas para conocer cumbres muy interesantes pero poco frecuentadas. Proponemos rutas novedosas a montañas cuyos senderos no están masificados. Ascendemos a cimas singulares, diferentes y llenas de interés. Además, en este libro he contado con la ayuda y colaboración de mis amigos legazpiarras que coincidimos los domingos para salir a la montaña. Nos lo pasamos muy bien en las excursiones y les estoy muy agradecido que me hayan ayudado a terminar el libro.

-Para la elaboración de este libro ha contado con ayuda, ¿no?

-En la elaboración de esta guía montañera he tenido la colaboración de Alex Tetuan, gran conocedor de las montañas de Euskal Herria, que me ha sugerido la inclusión de varias cumbres muy poco conocidas en la comunidad montañera. En la mayoría de las rutas montañeras voy acompañado de mi mujer, Sara Carte; muy aficionada a la montaña y a los viajes donde descubrimos nuevos paisajes y sobre todo a la gente que habita en ellos.

-Al parecer, dentro del mundo montañero, todavía quedan rutas por descubrirse. ¿Que guía ha seguido a la hora de elaborar esta nueva guía?

-Es una guía que propone la ascensión a 134 cumbres interesantes pero poco frecuentadas. Bastantes de ellas se encuentran cercanas a otras cimas más conocidas, pero en este caso buscábamos esas otras montañas un poco olvidadas por el montañero.

-¿Qué ha pretendido a la hora de escribir este nuevo trabajo?

-Este libro nos puede hacer que mantengamos la afición por la montaña, que no perdamos el entusiasmo ni la ilusión por ir conociendo sitios nuevos. Conoceremos paisajes secretos o poco conocidos. Nos sentiremos protagonistas al ir conociendo montañas novedosas para nosotros. Nos sentiremos un poco más libres en la montañas al no recorrer cumbres masificadas y estar solos en sus cima.

-¿Cómo se puede compaginar la afición con el trabajo?

-La verdad es que me siento un poco privilegiado por poder hacer coincidir mi trabajo con mi pasión, que son las montañas y los viajes. En el año 2003 publico mi primer libro: 'Montes de Gipuzkoa'. Todos los libros han sido editados por Sua Edizioak, donde también trabajo como coordinador general de la editorial.