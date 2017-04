El Ostadar sigue líder del grupo I de División de Honor Juvenil de fútbol

Lo más desatacado de la pasada jornada liguera de los equipos locales de fútbol federado fue la goleada lograda por el Ostadar de División de Honor Juvenil en el campo de Michelin sobre el Mariño irunés, que le permite seguir liderando el grupo I a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera fase.

El conjunto dirigido por Jabi Soltxaga y Alex Rodríguez no desaprovechó la ocasión, y desde el principio se hizo con el control del juego y partido que le llevó a conseguir el objetivo deseado. De todas formas, tuvieron que reaccionar al tanto tempranero de los fronterizos, que por mediación de I. Menéndez sorprendió al meta local Otaegi (0-1, m. 4). La reacción local no tardó en llegar y con el acierto en sendas acciones de su capitán Unai Iribar (1-1, m. 13 y 3-1, m. 34) e Iker Herrera (2-1, m. 22), el Ostadar le dio la vuelta al resultado para el minuto 34. Con esta diferencia de 3-1 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, los locales ampliaron diferencias con los tantos de Borja Mellado (4-1, m. 59) y Lander Iraola (5-1, m. 68) y de ahí hasta el final se limitaron a dejarse ir, simplemente controlando a sus rivales.

Ostadar: Iñigo Otaegi; Ibon García, Unai Iribar (m. 38, Víctor Masa), Asier Urruzola, Borja Mellado, Samuel Ferreira (m. 70, Julen Urruzola), Jokin Otamendi (m. 62, Beñat Negredo), Jon López de la Calle, Iñaki Navarro (m. 45, Lander Iraola), Iker Herrera y Gorka Domínguez (m. 45, Richard Aceituno).

Tablas con el Aloña Mendi

El Ostadar de División de Honor Regional no logró su objetivo de victoria, tan necesario para salir de los puestos de descenso, y se tuvo que conformar con el empate (1-1) en el campo de Michelin ante el Aloña Mendi de Oñati, rival directo. Los chicos de Mikel Medina y Gabi Sánchez merecieron mejor suerte, pero no resolvieron las tres claras ocasiones que dispusieron en los últimos minutos del partido. Los locales comenzaron bien y durante la primera media hora fueron muy superiores a sus rivales. Por mediación de Gorka Brit se adelantaron (1-0, m. 18) y bien pudieron ampliar diferencias. Pero no lo hicieron y poco a poco les fue comiendo la tostada el Aloña que, en el 74, logró la igualada, con un disparo lejano de Gaizka Irizar que sorprendió a Iker Hernando.

Otros Resultados: 1ª Reg. (Kopa): Asoleus, 2; Ostadar B, 4. Reg. fem. (ascenso): Mutriku, 4; Ostadar, 0.

1ª Juv. (ascenso): Ostadar, 4; Landetxa A, 2. Cadete Honor: Ostadar, 0; Martutene, 0. 1ª Cad. (Kopa): Ostadar A, 7; Intxurre, 0.