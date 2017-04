Debate en la Plaza de la Memoria

La iniciativa itinerante 'Plaza de la Memoria', promovida por el Instituto Gogora y con la colaboración del Ayuntamiento cumple este fin de semana sus últimas jornadas en la localidad, concretamente los interesados podrán visitarla hoy y mañana (últimos días) la carpa instalada en Okendo plaza, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

La exposición cuenta con diferentes espacios: 1.- Zona de grabación de testimonios (quiénes acudan a la misma podrán grabar o escribir in situ su testimonio de memoria). 2.- Vídeos de testimonios (quiénes acudan podrán escuchar testimonios de memoria de víctimas del franquismo, el terrorismo y de víctimas amparadas por el Decreto 107/2012); 3.- Zona de proyecciones de documentales y de debate. 4.- Mural de mensajes (las personas que asistan podrán dejar su mensaje por escrito en un mural y también en una urna, para su depósito en el Instituto Gogora y su publicación en la página web de Memoria Plaza).

En cuanto a la proyección de documentales, hoy se proyectará 'El triángulo de la muerte' (16.00) y 'El valor de la autocrítica' (17.00), y mañana, jornada de clausura: 'Reconciliación (13.00) y 'Las huellas perdidas' (15.00).

Testimonios de los alcaldes

Si el martes tuvo lugar una interesante mesa redonda con víctimas del terrorismo (Josu Elespe, Feli Goikoetxea y Manoli Urritegi), este jueves tuvo lugar una mesa redonda presentada y coordinada por Iker Uson, de Baketik, y en la que intervinieron los alcaldes Jesús Zaballos (Lasarte-Oria), Luis Intxauspe (Hernani) y Mikel Pagola (Urnieta). La sala de debates del recinto de Okendo registró una buena asistencia de vecinos y visitantes que durante una hora aproximadamente, fueron testigos de interesantes testimonios ofrecidos por los mandatarios de la comarca, que reflejaron su sentir vivido durante diferentes éòcas de su vida.

Pagola recordó que en casa «cómos sus aitonas recordaban lo sufrido en la época de la guerra», y cómo un buen amigo suyo «sufrió un secuestro, y durante todo este tiempo fuimos incapaces de tratar este tema».

IIntxauspe contó como en su propia familia se vivió lo de que su tío estuviera encarcelado en Castellón. «Fuimos a visitarle con mi tía y al pasar por la cárcel de Martutene, recuerdo que le preguntábamos, por qué no está allí, y teníamos que ir hasta Castellón».

También recordó que «cuando era profesor del Euskaltegi, y cuando volvía al caserío de noche después de una reunión, fui asaltado por policías de paisano que pistola en mano me preguntaron ¿qué haces aquí, no serás de ETA? Yo muy nervioso les contesté que no. Lo pasé fatal porque en aquella época desaparecían jóvenes y aparecían más tarde con marcas de cruz gamada».

Zaballos, muy emocionado, recordó lo mal que lo pasó en el pueblo de su madre, en Cáceres, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. «Tuve que renegar de que era de Lasarte-Oria, para que no nos hicieran nada». Pero lo más duro para él «ha sido el tener que vivir con escoltas. Mi madre estuvo a punto de irse de aquí por no verme así. Tuve que dejar el local de mi cuadrilla y amigos por tema de seguridad».