El Ostadar de Tercera estatal de fútbol sala derrotó (5-2) al Otxartabe

El Ostadar Carp. Antonio de Tercera División estatal de fútbol sala encadenó el pasado sábado en su cancha del polideportivo Maialen Chourraut su tercera victoria consecutiva y lo hizo frente a un rival muy trabajado, el Otxartabe de Bilbo. El equipo local presentó numerosas bajas pero supo suplirlas con garantías. La primera parte comenzó con ocasiones por ambos equipos, aunque las más claras fueron para el cuadro de Josean Jiménez. Pese a lo cual, fue el equipo vizcaíno quien se adelantó antes del descanso. En la segunda parte apretó el cuadro local y en una jugada ensayada logró Carlos la igualada 1-1, m. 22). Poco duró el empate, ya que los visitantes volvieron a adelantarse (1-2, m. 24). Los locales reaccionaron y por mediación de Ander Petxarroman (min 28 y 32) le dieron la vuelta al luminoso, tras buenas jugadas triangulares por Mauro. Carlos, tras un robo de balón marcó el 4-2 (min. 37) y el definitivo y último gol lo anotó Mauro Ayerza tras una gran finalización.

Ostadar Carp. Antonio: Iván Viña (Sergio Iñigo): Mauro Ayerza (1), Dani Vidaurreta, Ander Petxarroman (2), Iñigo Jaka -quinteto inicial-; Carlos (2), Edu Briones e Iñaki Merino.

En cuanto a la Primera División provincial, la jornada no fue nada buena. El Ventanas ISU no pudo en el mismo escenario del Maialen Chourraut con el Hirukide Eskolapioak de Tolosa, con el que perdió 5-6. Los goles de Aitor Hernando, Eric Utiel y Lander Martín (3), en esta ocasión no fueron suficientes.

El Cecilia Fruta Kebab Lasarte Ostadar, en un mal encuentro celebrado en el polideportivo donostiarra de Mons, perdió (7-3) con el Inter Eder kafetegia. Los entrenados por Edu Mena no comenzaron bien y ya en la primera parte perdían 5-1. Los tantos del Ostadar fueron obra de Iñaki Francisco, Oscar García y Josu López.

Resultados en juveniles: Kafe Bar Buenetxea, 4; Zarautz A, 2, y Zarautz B, 2; Kafe Bar Lasarte, 7.