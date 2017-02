Blasa Hernández celebró su 100 cumpleaños con la familia en Villa Mirentxu

La localidad cuenta desde el pasado viernes con una nueva vecina centenaria. Se trata de Blasa Hernández Sánchez, nacida el 3 de febrero de 1917 en la localidad salmantina de Cantalapiedra, y que reside en nuestra localidad junto a su familia desde hace más de medio siglo. Para festejarlo, sus familiares, que son muchos -cuenta con 6 hijos, 15 nietos y 19 biznietos-, le organizaron una fiesta en el salón de actos de Villa Mirentxu. Ella, muy emocionada, y con un buen aspecto de salud, no dejaba de decir «no me esperaba esta fiesta. No me puedo quejar. Y es que tengo unos hijos, nietos y biznietos maravillosos. Todos ellos se portan fenomenal y me cuidan muchísimo».

Con un salón de actos repleto de familiares y amigos -acudieron también una representación del Hogar del Jubilado Biyak Bat-, se celebró un entrañable acto preparado minuciosamente por uno de sus nietos -Iván Haro- donde no faltó la proyección de fotos de recuerdos de toda una vida.

Al término de la misma, los representantes del Hogar del Jubilado, encabezados por su vicepresidenta, Adela Manso, y dos componentes de su junta, María Arranz y Mª Jesús Olazabal, procedieron a entregarle un ramo de flores y un regalo consistente en una caja de bombones. La propia Adela le dedicó unas palabras en honor a este cumpleaños especial. «Blasa has llegado hasta este centenario, y parece mentira, porque cuesta tanto oírlo. Lo decimos y nos cuesta creerlo. Aquí estás rodeada de toda tu extensa familia, hijos, nietos y biznietos. Que disfrutes del mejor cumpleaños que puedas y que este año que inicias sea el más feliz de tu larga existencia. Que el año que viene también te podamos felicitar. ¡Feliz cumpleaños, Blasa!».

Salmantina en Lasarte-Oria

Blasa, pese a que acaba de recuperarse de una enfermedad, se encuentra en estos momentos muy lúcida y ayer recordaba cómo fueron sus primeros años en su Salamanca natal. «Nací en la localidad de Cantalapiedra y mi infancia fue dura, porque en aquella época nos teníamos que buscar la vida como podíamos. Recuerdo mucho la época de la República y cuando saltó la guerra. En esa época yo ya me casé».

En la misma localidad de Cantalapiedra se casó con un vecino. «El 9 de mayo de 1938 me casé con Victoriano Marcos Escudero, que trabajaba de alfarero. Con él tuve seis hijos, tres chicos y dos chicas: Víctor, Ricardo, Mar, Agapito, Miser y Carmen».

Como muchas familias de la zona tuvo que emigrar buscando una mejor vida. «Sería en la década de los 50 ó a principios de los 60 nos trasladamos a Gipuzkoa y nos acogieron en Oria. Mi marido trabajó en la Tabakalera y también hizo de guarda de las obras de la fábrica de Bianchi. Recuerdo que durante seis años regentamos el bar de Oria y fue la época que se celebraron los Mundiales de Ciclismo en 1965. Enviudé hace 36 años», recuerda.