Nahia Zudaire, campeona infantil estatal de natación

La nadadora local Nahia Zudaire, perteneciente al club Buruntzaldea IKT, se proclamó el pasado fin de semana en Valdemoro (Madrid) campeona estatal infantil en el campeonato de España de jóvenes de Natación Adaptada. Zudaire participó con la selección de Euskadi en esta competición. Tal y como lo hiciera el año pasado, volvió a brillar en las cuatro pruebas que participó, y gracias a los resultados logrados y a la suma de las puntuaciones alcanzó la medalla de oro.

Zudaire, en la primera jornada participó en la prueba de 50 mariposa, y logró el primer puesto con una marca de 43,60. También lo hizo en 100 estilos, y la nadadora lasarteoriatarra fue segunda con un registro de 1:40.34. En la segunda jornada del domingo, su actuación también fue brillante, ya que se impuso en las los prueba que nadó: 50 y 200 libre. En la primera paró el crono en 38,69 y en la segunda lo hizo en 3:01.75.

Además, Nahia consiguió excelentes clasificaciones con la Euskal Selekzioa en las pruebas de relevos 4x50 libre y 4x50 estilos.

En cuanto a sus compañeros del Buruntzaldea ILK, decir que disputaron la última jornada del campeonato de Gipuzkoa de invierno, en las piscinas de Bidebieta, y entre sus componentes lograron una nueva mínima para el Campeonato de España, categoría infantil. También alcanzaron tres nuevos récords por equipos y 14 marcas personales. Destacaron nadadoras como Nora Qian Villamediana, Leire Martín, Ainhoa Martín y Paula Sevilla.

La próxima cita más importante la tendrá Leire Martín, ya que estará en Castellón la próxima semana con el equipo de Euskadi, participando en las pruebas de 800 libres, 400 estilos y 200 espalda, dentro del Campeonato de España entre comunidades.

Rugby Beltzak

El pasado fin de semana, los aficionados lasarteoriatarras pudieron disfrutar de una gran jornada en la que se disputaron tres partidos de Euskal liga de rugby en la localidad y el de la División de Plata de rugby estatal de DHB en Zarautz. Los distintos equipos de los Beltzak comenzaron con un encuentro en la categoría sub 16 entre el Gure Etxea Beltzak y el BRT Txingudi de Irun. El dominio de los locales fue aplastante, se impusieron endosando un 132-0. A continuación, el turno de los sub 18 del Gure Etxea Beltzak con el Atlético San Sebastián, que también pudieron desarrollar un rugby muy dinámico, en este caso, 121-5 fue el resultado final. Los sub 14 Beltzak, se enfrentaron a La Rioja; en este caso, los jóvenes cachorros Beltzak también dominaron en el juego y el 40-17 fue el marcador logrado por los nuestros.

En Asti se intuía que se iba a vislumbrar un gran encuentro entre el Babyauto Zarautz y el líder de la DHB, el UBU Colina Burgos. Con numerosos aficionados lasartearras en la poblada grada, y Xabier y Ander Rekondo en la delantera del Babyauto y David Vega formando parte de la línea de tres cuartos.

El partido no desmereció ninguno de los elogios que se llevó, ya que se jugó a un ritmo y un nivel impresionante. La victoria fue para el Burgos por un 12-18, destacando el ensayo logrado en la segunda mitad por Xabier Rekondo.