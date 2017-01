El vecindario se acercó a la fiesta del Cross Internacional en el Hipódromo

De nuevo, la localidad se sumó a la fiesta atlética de este domingo acudiendo al Hipódromo a presenciar la edición LXII del Cross Internacional de Donostia en sus diferentes categorías. Tanto a nivel participativo en diferentes pruebas, como público asistente, el número fue considerable. Pese a que no se llegan a los números de antaño, se nota que Lasarte-Oria sigue viviendo esta fiesta atlética como algo suya. Comentar que en esta ocasión no se disputó la prueba popular y que por primer vez los atletas corrieron íntegramente en el interior del recinto, ya que debido a una plaga no se pudo utilizar la pista de hierba de caballos.

En las pruebas estrella del Cross Internacional, la victoria volvió a ser para atletas africanos, aunque nacionalizados en el país asiático de Barhein, tanto en categoría masculina (podio para Sadik Mikhou, Birhanu Balew, ambos de Barhein, y Oliver Irabaruta de Burundi), como en femenina (Bontu Edao Rebitu). Esta tuvo una gran oponente en la subcampeona estatal de cross, Nuria Fernández, que le esprintó antes de tiempo a la vencedora. En la categoría de veteranas la atleta local Mari Carmen Olaso ocupó la octava posición.

En las categorías inferiores, los técnicos del Landaberri-LOKE (Amaia Andrés -presidenta actual de la F.A.G. y Oskar Coikoetxea) presentaron a varios atletas en diferentes pruebas, siendo estos: 7.- Unai Somovilla (9:09), 20.- Aimar Sukunza (10:03), 32.- Unai Furundarena (10:29). Infantil femenino: 32.- Leire Centeno (4:21), 37.- Enara Hernández (6:37). Alevín masculino: 23.- Unai Núñez (6:06). Alevín femenino: 27.- Ane Jiménez (6:56), 28.- Erika Santano (6:58), 35.- Nadia Palomo (7:12), 40.- Lorea Carrasco (7:18), 52.- Naroa Elvira (7:57), 57.- Amane Mesa (8:38).