Nahia Zudaire disputa en Madrid el cpto. de España de Natación Adaptada

La nadadora local Nahia Zudaire, perteneciente al club Buruntzaldea IKT, se desplaza a la Comunidad de Madrid donde este fin de semana participa, en Valdemoro, en el campeonato de España de jóvenes de Natación Adaptada. Zudaire participará con la selección de Euskadi en esta competición. Tal y como lo hiciera el año pasado, volverá a intentar estar en lo más alto en todas las pruebas y tratará de obtener los mejores resultados posibles. Durante el fin de semana participará en las pruebas 50 mariposa, 100 estilos, 50 libre y 200 libre.

Rugby Beltzak

Cerca han estado los equipos de Beltzak de rugby de lograr pleno de victorias. Los sub 14 comenzaron en el campo de Altamira derrotando al Ordizia por 7-26. Nuestros jugadores se impusieron desde el inicio a sus rivales. Los sub 16 y sub 18 del Gure Etxea Beltzak, viajaron al polideportivo de Rekalde en Bilbao, donde los sub 16 no dieron opción al Universitario Bilbao, y desde los primeros compases del juego, impusieron velocidad logrando un 0-31 al descanso. En la segunda mitad, los locales lograron maquillar el resultado y alcanzaron un 19-38 final.

Los sub 18 fueron los perjudicados, ya que el Universitario Bilbao fue el que dominó en el marcador y con un 35-5 llegaron al descanso, para terminar con un 54-17.

El equipo sénior del Babyauto Zarautz se desplazó a Valladolid donde se vio las caras con El Salvador Emerging, equipo filial del campeón de liga y copa. Los jugadores Beltzak Ander Rekondo, Xabier Prieto y Julen Aristorena formaron parte del equipo que logró aguantar el bravo inicio de juego local, que a los 10 minutos de juego dominaba con un 10-0, para poner 20-21 en el descanso y terminar con un 20-43.

Mañana, Michelin acogerá tres partidos de rugby (sub 16, sub 18 y sub 14) de la Euskal Liga, y el Babyauto recibe en Asti al líder de la categoría, el Aparejadores de Burgos.