Homenaje al paralímpico Richard Oribe en el derbi local ISU - Ostadar

El campeón paralímpico Richard Oribe acudió el pasado sábado a nuestra localidad para recibir un merecido reconocimiento del deporte local y efectuó el saque de honor del partido de fútbol sala, derbi local de Primera División provincial, que enfrentó a los equipos del Ventanas ISU y el Cecilia Fruta Kebab Lasarte Ostadar en el polideportivo Maialen Chourraut. Oribe recibió de manos del responsable de la sección de este deporte de Ostadar, Gorka Redondo, de una camiseta del club con su nombre. Antes del inicio del partido se sacó una foto en familia con ambos equipos y la ovación de todos los presentes. El ISU desplegó una pancarta de ánimo a su portero Jon Merino, lesionado de gravedad.

El partido se presentaba, a priori, bastante igualado, y así fue durante los primeros compases del juego, donde no hubo un dominador claro y las ocasiones se repartieron en ambas áreas. El luminoso no se movió hasta que el cuadro de Eneko Molina abrió la lata (1-0, m. 16, A. Altolagirre). A partir de ese momento su efectividad hizo mella en la moral del cuadro dirigido por Edu Mena, que encajó un par de tantos, obra de Jon Arozena. En la segunda parte, el Ostadar recortó distancias (3-1), con gol en propia puerta de Altolagirre, pero poco a poco fue perdiendo gas. Su técnico Mena arriesgó con portero jugador, y pese a recortar distancias (4-2) con tanto de Oscar García, no inquietó más a un rival que amplió diferencias con tantos de Ituarte (2) y de Rekondo.

Ventanas ISU: Joseba Rekondo (1); Andoni Altolagirre (1), Lander Martín, Arkaitz Arroyo, Unai Ituarte (2) -quinteto inicial-; Aitor Hernando, Ion Arozena (2), Alfredo Molinero, y Roberto García (1).

Ostadar Cecilia Fruta Kebab Lasarte: Aitor Sanz (Yosu López); Javier Vecilla, Iñaki Francisco, Sergio Peláez, Wilson Macías-quinteto inicial-; Oscar García (1), Oscar Laneza, Iñaki Mendo, David García,