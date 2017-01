El PNV insta «a negociar» al equipo de Gobierno para el proyecto de Atsobakar

En relación a la respuesta del Ayuntamiento de Usurbil negando, a priori, la cesión de su parcela de Atsobakar y la respuesta de alcaldía confirmando aun así la continuidad del proyecto, EAJ/PNV quiere expresar, por mediación de su portavoz Estitxu Alkorta, que estuvo acompañada por el presidente de Euskera Jon Antxordoki, sobre los propios terrenos de Atsobakar que «nos congratulamos de que el equipo de gobierno hay hecho suyo el proyecto que EAJ/PNV defendió y contempló en su programa electoral. Nuestro grupo fue el único partido que presentó el proyecto de un segundo campo de fútbol coherente, realista y ejecutable».

El PNV es partidario de seguir negociando. «Tal y como planteamos era y sigue siendo necesario -apunta Alkorta- negociar previamente con el Ayuntamiento de Usurbil para la cesión de su parcela. No consideramos que se hayan llevado a cabo las gestiones adecuadas para llegar a un acuerdo con Usurbil y no vemos prudente ni responsable acometer un proyecto de esta envergadura sin asegurar la construcción de todas las dotaciones deportivas imprescindibles en un nuevo campo de futbol/rugby y pistas de atletismo. Pensamos que este equipo de Gobierno está obligado a entenderse con las instituciones pertinentes (Diputación de Gipuzkoa y Usurbil) para que este proyecto no nazca con limitaciones que lo hagan inviable. Máxime cuando al día de hoy, el uso para entrenamientos y partidos de las actuales instalaciones deportivas de Lasarte-Oria están al límite y todo apunta a que pronto no habrá espacio físico suficiente para los entrenamientos de los clubs deportivos del municipio».

En cuanto al convenio de Burun-tzaldea, apuntan que «queremos también poner en valor este convenio de colaboración deportivo, en virtud al cual los abonados a las instalaciones de Lasarte-Oria pueden disfrutar -desde 1999- de cualquier otra instalación o servicio deportivo de la comarca. Queremos ponerlo en valor, porque en ningún caso contemplamos la posibilidad de salir de él, tal y como apuntaba el alcalde, Zaballos, en su último comunicado. Independientemente de que se llegue o no a un acuerdo con el Ayuntamiento de Usurbil, queremos manifestar nuestro total apoyo a un convenio que ha sido pionero en la CAV y referente en la optimización y gestión de recursos públicos en el ámbito del deporte».

Por último creen que la nueva instalación de Atsobakar es necesaria, ya que «Lasarte-Oria y la comarca necesita de un estadio para la práctica del fútbol, rugby y atletismo dotado del necesario equipamiento -incluidas las gradas- y al tiempo la ciudadanía de Lasarte-Oria y de toda la comarcan contamos con el derecho adquirido del uso mutuo de las instalaciones de Buruntzaldea».