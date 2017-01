Suspendidos varios partidos en el polideportivo Chourraut por goteras

El pasado fin de semana se suspendieron por decisión arbitral dos partidos correspondientes a campeonatos de baloncesto federado. El estado de la cancha debido a las goteras del polideportivo municipal Maialen Chourraut y ante la peligrosidad del mismo, hizo que se llegara a la suspensión. Según responsables de la sección de baloncesto de Ostadar denuncian que «las mismas acarrearán un desembolso económico en forma de multa que el club espera que sea cubierto por el Patronato municipal de Deportes. Pero esto no termina aquí, y es que los partidos se deben de jugar este fin de semana por cambio de calendario, y nadie asegura el estado de la cancha. También es a tener muy en cuenta las condiciones en las que se realizan los entrenamientos ya que el problema sigue siendo el mismo. Esta situación no es nueva en esta cancha, y se asemeja a la que ocurre en la instalación de Michelín, también sin solventar. Teniendo en cuenta que la construcción de una nueva instalación va para largo, esperemos una pronta solución al problema ya que el invierno acaba de comenzar, y son muchos los partidos oficiales que se deben disputar en dicho escenario, ya no solo de baloncesto, fútbol-sala, gimnasia rítmica, deporte adaptado...» Finalmente hace una reflexión en alto «el polideportivo Maialen Chourraut debe de hacer gala a la deportista a la que representa».

El sábado se suspendieron dos partidos de baloncesto el que debían disputar los dos equipos del Ostadar júnior femenino de rendimiento. Los árbitros decidieron suspender el partido por el estado de la cancha.

El domingo se jugaron dos partidos, el primero con las cadetes del Ostadar de participación que sucumbieron (32-67) ante el Hondarribia Ikasbasket. En este encuentro al descanso empezaron las goteras de nuevo, y gracias a la labor de varios colaboradores de Ostadar se pudo secar la cancha.

El segundo partido fue más de lo mismo pero con el mismo método de antes, y aquí el Ostadar sénior femenino provincial terminó cediendo los puntos (46-57) ante el Arri BKL de Beasain. Las chicas entrenadas por Ander Otaegi que dominaron en los primeros dos cuartos, cediendo en los últimos 6 minutos ante un rival más entonado.