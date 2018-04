Sentencia a favor de un fallecido por exposición al amianto en Pedro Orbegozo HERNANI. Viernes, 27 abril 2018, 00:20

El Juzgado de lo Social número 2 de Donostia ha aceptado la reclamación de la viuda del hernaniarra Antonio M.P., reconociendo su muerte en septiembre de 2015 por adenocarcinoma pulmonar, derivada de la exposición laboral al amianto y hace al INSS responsable del pago de la prestación de Enfermedad Profesional.

Antonio M.P. comenzó a trabajar en julio de 1957 en el taller de mecánico de Pedro Orbegozo- Acenor y permaneció durante más de 35 años en contacto con amianto (utilizado para recubrir las mangueras hidráulicas, cubrir cojinetes u otros mecanismos en los hornos, en las zapatas de freno...) hasta el cierre de la planta de Hernani, siendo trasladado a la planta de Gasteiz. Causó baja en 1994, para trabajar posteriormente como autónomo.

En agosto del 2015 le diagnosticaron un adenocarcinoma pulmonar en el Hospital Donostia, falleciendo un mes más tarde. Los informes médicos de Osakidetza si bien recogían la exposición al amianto, «incumplieron la obligación de comunicar la 'Sospecha de Enfermedad Profesional'», señalan desde la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto.

El informe de la investigación realizado por Osalan en 2017 concluye que «no se puede descartar que el trabajador Antonio M.P. estuviera expuesto a la inhalación de fibras amianto» y aunque había fallecido lo incluyó en el Listado de Trabajadores expuestos al Amianto.

Tanto en la reclamación administrativa de las prestaciones de Enfermedad Profesional, como en la vista judicial, el INSS afirma que «no es posible establecer el origen profesional del adenocarcinoma», culpando a que el fallecido era un gran fumador o «mentiras como que el cáncer pulmonar no era una enfermedad listada como EEPP». Similar argumentación mantuvieron las Mutuas Fraternidad y Mutualia y la empresa Cofivacasa, «despreciando los conocimientos de la ciencia, que señalan el adenocarcinoma de pulmón es el tumor menos relacionado con el tabaquismo». Por otro lado, el trabajador fallecido no tenía ni bronquitis crónica, ni EPOC y sí le detectaron una neumopatía intersticial fibrosante, que es una patología no relacionada con el tabaco, pero sí con la exposición al amianto.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, muestra su satisfacción con la sentencia, por que «una vez más rompemos el muro de la ocultación del cáncer profesional».