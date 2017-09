El sénior femenino de fútbol debutó con derrota ante el Tolosa en Zubipe El tiempo dificultó el juego en Zubipe. / MARÍA HERNANI. Jueves, 14 septiembre 2017, 09:03

Con muy mal tiempo, el conjunto sénior femenino del CD Hernani no pudo sacar los tres puntos en juego en Zubipe en el encuentro ante el Tolosa, que suponía el debuto en la competición. Las locales sabían que no podían tener una posesión de balón larga, por las circunstancias, y por ello buscaron el juego aéreo. Sin embargo, no acertaron con la estrategia y en general, las de Tolosa fueron más hábiles. Además, el partido fue una montaña rusa. La guardameta Uxue Yoldi se lesionó y Maialen Fuentes le hizo el relevo en la primera mitad; por su parte, las azules acabaron con dos tarjetas rojas y la tensión fue protagonista en la segunda parte.

Las verdes están seguras de que se quitarán el mal sabor de la pasada jornada. «Hay jugadoras veloces arriba, hábiles centrocampistas y una fuerte defensa, así como guardametas con mucha luz. Por ello, no puede ser opción fallar en los próximos encuentros», indican.