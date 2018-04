«Queremos que el nuevo salón de Plenos sea de todos los hernaniarras» Actuación de Joxan Goikoetxea. / JUANFER El artista hernaniarra Victor Goikoetxea ha sido el encargado de realizar el mural que se presentó ayer oficialmente ante los vecinos MARÍA CORTÉS HERNANI. Domingo, 22 abril 2018, 00:04

El salón principal del Ayuntamiento se llenó de vecinos y representantes municipales, pero en esta ocasión no fue para participar en ninguna sesión plenaria, sino para inaugurar el nuevo salón de Plenos de Hernani en el que el mural realizado por el artistas hernaniarra Victor Goikoetxea adquiere el protagonismo absoluto.

El acto comenzó con una actuación en la que Joxan Goikoetxea puso la música y Ainhoa Larrañaga la voz, ya que la joven recitó fragmentos de obras en las que se citaba al pueblo de Hernani, así como estrofas de ilustres personajes como Agustín Kardaberaz, Josefa Zubeldia, Jose Manuel Lujanbio 'Txirrita', Ángel Olaran, Elías Querejeta, Vicente Zaragüeta o Maialen Lujanbio que fue depositando, como si de un voto se tratara, en una urna.

Después, tomó la palabra en nombre de todo el Ayuntamiento el alcalde, Luis Intxauspe, quien agradeció a Victor Goikoetxea el trabajo realizado, «es un honor que un artista de su nivel, y encima de Hernani, haya podido realizar una obra de esta envergadura en el pueblo. Ya es parte de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural», detalló, añadiendo que «este nuevo salón no sólo es un lavado de cara, hemos querido modernizarlo, actualizarlo y adecuarlo. Además, hemos aprovechado para poner 21 asientos, en lugar de 20, ya que hemos superado la cifra de 20.000 habitantes y en la próxima legislatura contaremos con 21 cargos electos». Pero tanto el alcalde como el propio Victor Goikoetxea quisieron dejar claro la importancia de hacer del nuevo salón de Plenos un espacio abierto a su disfrute y uso. «Que no sea solo el salón para los Plenos, para los políticos. Tenemos las puertas abiertas para todos los hernaniarras que lo deseen. Que pueda ser espacio de reuniones, conferencias...», aseguró Luis, que le cedió posteriormente la palabra a Victor Goikoetxea, quien quiso agradecer «al Ayuntamiento, equipo de gobierno y oposición, ya que el trabajo ha podido salir adelante por el buen entendimiento. Y a mi equipo de trabajo, sin el que no soy nada».

Emocionado por ser profeta en su tierra, Goikoetxea aseguró que «con este tipo de obras, y encima en casa, estás más expuesto a las opiniones sobre tu trabajo. Pero yo lo que he querido contar en el mural es mi percepción del pasado, el presente y el futuro de Hernani. Un gran mural para un gran pueblo. He insertado elementos que para mí son fundamentales para entender su historia. Ahí quedará para la posteridad. Pero además, se ha modernizado toda la estancia, dándole más luz y espacio».