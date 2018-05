El PSE-EE denuncia la «desidia» del Consistorio en el barrio de La Florida Imagen de la situación del pavimento en la zona de atletismo. Los socialistas sugieren «un plan integral de mejora para todo el municipio, porque todos los barrios se encuentran en situaciones parecidas» JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Jueves, 31 mayo 2018, 00:33

El PSE-EE de Hernani ha denunciado el estado «lamentable» en el que se encuentra el barrio de La Florida-Etxeberri y, especialmente, ha asegurado que es «preocupante el paseo, así como el mobiliario urbano y los jardines». Aseguran los socialistas que son numerosas las quejas que han recibido de los vecinos de la zona.

En un comunicado, el portavoz socialista, Ricardo Crespo, ha dicho que la zona de paseo junto a la pista de atletismo se encuentra llena de parches y en uno de los agujeros existentes en el pavimento el Consistorio decidió colocar un cono para que nadie tenga un percance, «cono que ha sido retirado, pero el problema continúa», añadiendo que «tampoco hay ningún interés por reparar y limpiar los bancos existentes y no se trabaja en la sustitución de árboles, ni en la plantación de aquellos que ya han muerto».

Crespo afirma que el barrio necesita de un plan integral de asfaltado y de puesta a punto del mobiliario urbano, «porque no se puede pasear sin encontrarte con un socavón, atravesar una zona llena de grietas y parches. El mantenimiento es nulo, al igual que está sucediendo con la zona verde, que está totalmente olvidada».

Desidia acumulada

A juicio de los socialistas, hay por parte del Ayuntamiento «una desidia que se acumula año tras año. A esta situación no se llega de un día para otro y se está empeorando sensiblemente la imagen de este barrio».

Esta circunstancia se suma a la ya denunciada por parte del Partido Socialista hace unos días en la zona de Orkolaga «que también está llena de baches, pivotes sin arreglar..., pero esta falta de arreglo no sólo se visualiza en esos lugares, porque todos los barrios se encuentran con situaciones parecidas y parece que hasta que no se denuncian no se arreglan», señalan.

Por eso, el PSE-EE ha exigido mejoras de las zonas verdes y jardines, en los bancos y mobiliario urbano, en las aceras y viales, algo que entienden es urgente que el Ayuntamiento atienda cuanto antes, «si hiciera falta, con un plan integral para todo Hernani», culminan señalando los socialistas.