Presentación de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa en Biteri Los hosteleros de Hernani recibirán mañana información sobre la D.O. Euskal Sagardoa. Los hosteleros de Hernani conocerán mañana el proyecto y las bodegas participantes, y se llevará a cabo una pequeña cata JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Miércoles, 17 enero 2018, 00:13

Biteri acoge mañana la presentación de la nueva Denominación de Origen Euskal Sagardoa a los Hosteleros de Hernani. Darán cuenta del proyecto y las bodegas participantes, y se realizará una pequeña cata. Para finalizar «se informará sobre el material que tienen a disposición de los hosteleros y, a su vez, recoger las principales impresiones, necesidades, ideas... del sector hostelero», explican los organizadores.

Y es que la segunda cosecha de la Denominación de Origen Euskal Sagardoa ya está en las kupelas y en esta recién inaugurada temporada de txotx se podrán degustar las distintas sidras encaminadas a ser sidras con D.O. «Ha sido una cosecha histórica en cuanto a cantidad, y adelantada, en cuanto a madurez», detallan los responsables. La Denominación de Origen Euskal Sagardoa reúne a productores de manzana y sidrerías de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava y aunque puede haber diferencias entre distintas zonas, en general, «la cosecha ha sido muy abundante. En la cosecha de 2017 se han realizado cuatro millones de litros de sidra encaminadas a ser sidras con D.O. Euskal Sagardoa y para ello se han utilizado alrededor de 6 millones de kilos de manzanas cosechadas en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, 4 millones más que la cosecha anterior», explican añadiendo que «este año ha aumentado, por lo tanto, la cantidad de manzana autóctona, sin embargo, no todas las manzanas son aptas para producir sidra con D.O. Euskal Sagardoa, ya que los manzanales deben de cumplir con ciertos requisitos para garantizar la calidad del producto. Cada vez son más los productores de manzana que se unen a este proceso al tratarse de un proyecto que impulsa el sector y la calidad de la manzana autóctona».

Para realizar sidra con D.O. Euskal Sagardoa se han utilizado manzanas de más de 250 hectáreas y han participado más de 200 productores y productoras de manzana. «Personas que producen la materia prima de la D.O., y por lo tanto, son indispensables para que el proyecto avance, un área en la que se están dando pasos en la profesionalización para garantizar la máxima calidad de la manzana e impulsar unas cosechas equilibradas», detallan.

100% manzana local

Todas las botellas de sidra con la denominación de origen cuentan con dos características principales. Por un lado, la sidra está elaborada al 100% con manzana local. Ése es uno de los objetivos estratégicos de la denominación de origen: apoyar e impulsar la producción de la manzana local. Con este fin se han reconocido 115 variedades de manzanas en la normativa de la denominación de origen.

Por otro lado, la segunda característica está ligada a la calidad. Todas las botellas con la denominación de origen contarán con certificado de calidad. El laboratorio especializado Fraisoro será el encargado de medir la calidad, y Hazi se encargará de verificar el proceso. Todos los lotes de botellas deberán pasar controles de calidad, a través de catadores cualificados, y organismos oficiales serán los responsables de verificar su origen, desde el manzanal hasta la botella. Por lo tanto, se garantizará a la persona que compre la botella que es un producto local y de máxima calidad.

Tal y como han destacado todos los organismos participantes en la iniciativa, uno de los principales logros de la denominación de origen ha sido «la unidad del sector, puesto que han aunado fuerzas todas las asociaciones relacionadas con la producción de la sidra, las tres diputaciones forales y el Gobierno Vasco. Y muestra de su importancia es que son cada vez más los productores de manzana y elaboradores de sidra los que se están uniendo a este proyecto».