Preocupación en el Casco por algunos deterioros sufridos en la zona HERNANI. Martes, 9 enero 2018, 00:18

«A Kaxko Elkartea nos preocupa la actitud de algunas personas de Hernani, que se han llevado varias plantas de flores, han arrancado varios arbustos, los han tirado a varios metros y otros los han aplastado, dejándolos inservibles. No están respetando el gran esfuerzo que hemos realizado algunos vecinos, trabajando en auzolan, en varios jardines de Atzietas, Zinkoenea, etc». Con estas palabras muestran su preocupación desde el colectivo de vecinos del Casco.

El montaje e instalación de la cabaña de castañas también se ha realizado de manera urgente, en auzolan, para que, como es tradición, se puedan vender castañas este invierno. «El castañero no disponía de cabaña. La anterior no era válida y la habían llevado a la chatarra». Por la urgencia de su instalación, todavía no se ha terminado su decoración definitiva, que está pendiente de que diversos artistas de Hernani lo hagan. «Hemos solicitado al Ayuntamiento que se pueda ubicar la cabaña de manera definitiva todo el año, para realizar diversas actividades».

Estos trabajos de Auzolan se han realizado con la autorización del Ayuntamiento, aportando ayudas económicas que han hecho posible su realización. Desde Kaxko Elkartea se quejan de que han realizado una pintada reivindicativa en la nueva cabaña de castañas, «que afea y perjudica a la buena estética de la misma, por lo que se ruega a las personas que la han realizado, limpien y reparen las maderas manchadas».

«De la misma manera, se han vuelto a realizar pintadas reivindicativas en las fachadas y paredes de las viviendas del Casco. Creíamos que se había llegado a un acuerdo para no manchar las fachadas por estar protegidas para la conservación del Casco Histórico de Hernani. Últimamente se han limpiado tres veces a cargo del Ayuntamiento. Como el deterioro de las fachadas de arenisca es importante, rogamos al Ayuntamiento que tome medidas para que no se repitan estos hechos y a los que las han realizado no vuelvan a hacerlo y las limpien».