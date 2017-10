La oposición, molesta tras la inauguración de las piscinas PSE-EE y PNV se quejan de no haber sido invitados por el equipo de gobierno al acto llevado a cabo JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Martes, 3 octubre 2017, 00:24

Los partidos de la oposición han mostrado su malestar ante el acto de inauguración de las piscinas del polideportivo, tras su profunda reforma. El partido socialista de Hernani ha querido denunciar «el desprecio» de EH Bildu con el resto de los partidos que conforman el Ayuntamiento.

El PSE de Hernani se queja de no haber sido invitado a la inauguración institucional, con la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la nueva piscina, que tuvo lugar el jueves 28 a las 12.00 horas.

Según Ricardo Crespo, portavoz socialista, «el pasado martes 26 en la comisión de Urbanismo pregunto por el día de apertura, y el alcalde respondió que durante esa semana, jueves o viernes. Una hora más tarde, en el Pleno, la concejala de Deportes informó que el jueves a las 15.00 habría un acto donde se visitarían las nuevas instalaciones. Para entonces, EH Bildu, ya conocía cuáles iban a ser sus planes, queriendo ignorar a la oposición. Por lo menos al PSE-EE no le ha llegado ninguna invitación de ninguna clase».

En palabas de Crespo «esta actitud de EH Bildu nos enfada y entristece al mismo tiempo. Parece que al equipo de gobierno le molesta la presencia de la oposición. Quieren aparecer ellos solos en la foto, como si solo trabajaran ellos por Hernani».

Además, los socialistas han querido recordar que siempre se han mostrado críticos con esta obra, por considerar que había que buscar otro emplazamiento para una nueva piscina. «Presentamos unas cuantas mejoras a esta obra, que fueron respondidas. Pensamos que se podían haber tenido en cuenta algunas como mantener aparcamientos en la calle Latsunbe, poner un suelo semi-blando en la nueva piscina pequeña para las rehabilitaciones de la ciudadanía hernaniarra, mantener el filtro de ozono de la piscina...».

El miércoles por la tarde el equipo de Gobierno también hizo una prueba con el equipo de natación a la cual tampoco se avisó a la oposición. Para Crespo «esta actitud recuerda el inicio de la comisión de usuarios del gimnasio, en la que al equipo de Gobierno le molestaba que la oposición estuviera presente. O cuando hemos pedido estar presente en la comisión de clubes deportivos y el equipo de gobierno ha respondido que al ser de clubes federados no lo ven apropiado. No entendemos por qué ese miedo a que la oposición esté en los foros en los que quiera participar».

Sobre el mismo asunto también se ha pronunciado por medio de un comunicado EAJ-PNV. «Los concejales de EAJ-PNV, a título personal, nos partimos de risa cuando los miembros de EH Bildu no nos tienen en cuenta. Pero da la casualidad que en Hernani EAJ-PNV fue votado por 2.071 hernaniarras y cuando desplantan a EAJ-PNV desplantan a sus votantes», añadiendo que «esto se lo hacen a todos los hernaniarras que votaron a los partidos que hoy estamos en la oposición (4.496 hernaniarras, 314 más que los que votaron a EH Bildu)».

«El último desplante ha sido la presentación institucional de las obras realizadas en las piscinas cubiertas. Esta se ha realizado, con miembros de la Diputación, constructora, técnicos que han participado en la obra y solo los concejales de EH Bildu. No se ha invitado a la oposición. Vuelve a demostrarse que la política de EH Bildu se basa en ningunear, desplazar y menospreciar a una parte del Ayuntamiento: la oposición. No hay que olvidar que somos los representantes de la mayoría del pueblo de Hernani», señalan. Desde EAJ-PNV esperan que los hernaniarras, «que votan y que no votan, se den cuenta de cómo usa EH Bildu su mayoría absoluto en Hernani».