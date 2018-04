Ocho hernaniarras en la marcha nórdica Alberto, Arantxa, Visi, Javi, Agustín, Pepelu, Marijo y David junto a Félix, el miembro donostiarra del equipo. / JUANFER Desde hoy toman parte en la primera edición de la Copa de España, mostrando una gran ilusión por realizar un buen papel JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 21 abril 2018, 00:46

Marijo Villalba, Arantxa Astigarraga, Alberto Arenales, Javi Muro, Visi Madina, David Guirado, Pepelu Madina y Agustín Urretabizkaia son los ocho vecinos de Hernani que desde hoy participan en la primera prueba de la primera edición de la Copa de España de 'nordic walking' (marcha nórdica), que en los últimos años ha tomado una gran fuerza y que desde un primer momento en Hernani ha ido tomando gran protagonismo. La cada vez más conocida marcha andando con bastones se ha ido sumando poco a poco a la competición y Hernani estará bien representada en la máxima competición estatal.

«Es la primera temporada que cuenta con un calendario bien planificado. El año pasado solo se compitió en la modalidad de ranking y en el individual, y en esta edición ya se cuenta con una Copa de España con tres pruebas, un campeonato por clubes, otro individual y el ranking», señalan los ocho hernaniarras, justo antes de dar comienzo a uno de sus entrenamientos que han desarrollado esta semana en la nueva zona de Orona Ideo, en Galarreta. Prácticamente desde la llegada de la marcha nórdica, Hernani se ha involucrado de manera evidente en este deporte. «En septiembre de 2015 se organizó la primera prueba seria en Gipuzkoa, dentro de la Herri Bira en Urnieta, y allí vimos que nos gustaba y que lo podíamos hacer bien. Ése fue el germen de lo que estamos afrontando ahora», indican. Hay que reseñar que se trata de un colectivo que ante la falta de un club de montaña que lo respaldase, ha salido en las distintas marchas con unas camisetas como Hernani Nordic Walking Taldea, pero para tomar parte en competición oficial es necesario integrarse en un club de montaña y por eso este año se engloban dentro del Club Vasco de Camping. Se trata de un equipo que cuenta con 14 integrantes, sumándose a los hernaniarras personas del resto del territorio e incluso dos vizcaínos. Pero que duda cabe que Hernani es la base de un equipo que va a vivir una experiencia nueva.

Hoy debutan en la Copa de España, con la prueba que tiene lugar en Berdelu. Las otras dos pruebas dentro de este torneo se desollarán en Elche, el 5 de mayo, y en Sevilla, el día 30 de septiembre. Otra competición importante dentro del calendario es el Campeonato de Clubs, que está previsto para el 10 de junio en Valladolid, mientras que el individual se ha establecido para el 13 de octubre en Mallorca. Los guipuzcoanos acuden a esta primera cita con la intención de hacer «un buen resultado», teniendo en cuenta que en el Estado los tres equipos más fuertes «son los de Euskadi».

Destacan el buen ambiente reinante dentro del grupo , «algo muy importante», y que allí donde han acudido han obtenido buenos resultados. La última prueba de ello es el buen trabajo desarrollado el pasado fin de semana en Araia.

Unos campeonatos en los que se compite en una clasificación general y también por categorías en función de la edad. La franja de edad en la que más deportistas hay es entre los 40 y 60 años. «Se trata de una técnica equivalente al esquí de fondo y en la que la principal dificultad reside en andar a gran velocidad sin llegar a correr, ya que ello supone una falta grave y sales de la competición. Todo ello apoyándote en los bastones», subrayan. Ahora solo falta que la Federación Vasca de Montaña la incluya como una disciplina más.

«Los que no practican la marcha nórdica no la conocen y no saben del esfuerzo físico que requiere. Podríamos decir que está infravalorada. Se hace un trabajo cardiovascular muy exigente, se llega hasta el 95% del rendimiento máximo posible, y lo haces con mucho menos riesgo de lesiones que corriendo». Las pruebas tienen una distancia de unos 16 kms con algo de desnivel, completándose en algunos casos con un ritmo de 6'30 el kilómetro. Buen ritmo teniendo en cuenta que se hace andando.