Musika Bandak kontzertua eskainiko du gaur, 13:00etan, Milagrosan HERNANI. Domingo, 4 febrero 2018, 00:43

Gaurko planak aldatu egin dira eguraldi-iragarpenak direla eta. Hortaz, iñude eta artzainen konpartsa ez da aterako, hilaren 25era atzeratu da, eta Musika Bandak izango du gaur herria girotzeko erantzukizuna, bete-betean. Bandako kideak izango dira aurten datorren asteko inauterien iragarle. Azken aldaketak medio, eguerdiko 13:00etan Milagrosan eskainiko dute inauterien aurreko kontzertua, ez 12:45ean Udaletxeko arkupeetan.

Tolosako inauterietako doinuak entzun eta beraiekin gozatzeko aukera izango da. Urtero bezala, Hernani eta Tolosaren arteko lotura oholtzaratu nahi dute horrela.

Bestalde, datorren astean, zango dute inauterietako hitzordua. Ilun-tzeko 20:00etan izango da, Biterin, Musika Bandaren eskutik, berriro ere.

Baina berezia izango dela iragarri dute antolatzaileek. Batetik, joko dituzten obren artean, Bremengo musikariak ipuin musikatua izango delako. Eta bestetik, Tinolyn Martin's ospe handiko abeslari estatubatuarra izango delako bertan, Hernann in's Band musik orkestak lagunduta, Lehoi erregearen bertsio pertsonala eskaintzen. Euskal Herrian emango duen kontzertu bakarra izango da Hernanikoa. Entzungo diren abestien artean,'Out of Africa', 'The Baby Elepanth', 'The carnaval of the animals', 'El rey León' eta 'Bremengo musikariak'.

Farmazia

Gaur Aguado, kale Nagusia, 21 (Astigarraga). Eta bihar, astelehena, Echeveste, Elkano, 9.