Con la mirada puesta en los mayores Algunas de las personas que han venido dinamizando y trabajando para que el Consejo de Mayores sea toda una realidad en el municipio. / JUANFER Creado un nuevo Consejo que busca centrarse en el 20% de la población que supera en estos momentos los 65 años JUAN F. MANJARRÉS DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:26

Miren Clemente, Kali Molina, Alicia Blázquiz, Ana Artavia, Joxe Mari Elordi, Matías Holgado, Begoña Ogando, Felipe Téllez, Txaro Etxaniz y Xabier Arraztio. Son los nombres de la personas que desde hace unos meses vienen trabajando en la creación del primer Consejo de Personas Mayores de 65 años en Hernani, que con su aprobación por parte de todos los partidos en el Pleno Municipal se ha convertido en toda una realidad.

Se trata de un consejo en el que no solamente tomarán parte personas mayores, si no también asociaciones de vecinos, colectivos y el propio Ayuntamiento a través de su departamento de Servicios Sociales, con la intención de hacer visible la situación de los mayores en el municipio. «Hay que reconocer que los mayores no somos un colectivo acostumbrado a reivindicar ni a manifestarnos», señalan los dinamizadores de la iniciativa.

Hay un dato que muestra la importancia del nuevo consejo creado en Hernani, el 20% de la población del municipio tiene más de 65 años y 868 personas de esa edad viven solas, un colectivo especialmente vulnerable. El trabajo, que está siendo desarrollado por voluntarios se ha basado en experiencias que ya están en marcha en otras localidades como Ordizia, Zarautz, Durango o Azpeitia.

Está previsto que el jueves de la semana próxima tenga lugar en Biteri una presentación de este proyecto y el también recién creado club de lectura. La realidad es que ya se han hecho reuniones con 13 asociaciones de vecinos, 6 colectivos sociales y todos los partidos políticos con representación municipal.

«Queremos un Consejo de Mayores que sea apoyado y respaldado por el organismo municipal. Asesoramiento técnico. Medios materiales. Lugar de reunión, reencuentro, debate durante todo el año, donde el Ayuntamiento de Hernani colabore de forma activa», y piden un seguimiento con un mínimo de 4 reuniones al año. «Información de todo lo que hay que influya o tenga que ver con las personas mayores de 65 años, donde la información llegue antes y no después. Finalmente, que sea un organismo más del Ayuntamiento de Hernani, independientemente del partido político que gobierne».

Los integrantes de esta iniciativa ven la necesidad de formar un Consejo creado desde el Ayuntamiento, donde se debatan los problemas que afectan a este numeroso colectivo del municipio, para entre todos, buscar las soluciones adecuadas a los mismos.

Además, se considera la necesidad de editar un boletín informativo anual en el cual se reflejen todas las actividades adecuadas a su edad, además de los cursos, recursos y derechos que les corresponda a este sector social.