Legorburu consigue tres premios literarios en apenas una semana Iñigo Legorburu, junto a Kristina Mardaras, presentadora de la entrega de premios de Iurreta. El hernaniarra ha logrado cuatro en un mes y verá cómo sus obras, de un modo u otro, van a ser publicadas JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 14 julio 2017, 00:11

Iñigo Legorburu ha vivido jornadas intensas, con otros tres premios literarios en menos de una semana, todos ellos en tierras vizcaínas; que sumados al anterior triunfo de en bertsopaperak obtenido en Altza, ha hecho que sea su mejor mes en cuanto a premios desde que lleva escribiendo, al obtener un total de cuatro. Además, verá cómo, de un modo u otro, sus obras van a ser publicadas.

Lemoa fue el primer escenario donde el prolífico autor se tuvo que conformar con el tercer premio dentro del 'VI. Lemoako narratiba lehiaketa', donde presentó el trabajo 'Bizirauten' (Sobreviviendo); un relato coral en torno a tres generaciones de mujeres cada una de ellas inmersa en una problemática particular. El autor valoró positivamente el galardón «ya que es la primera vez que me presento a este certamen y he visto que mi trabajo ha obtenido el beneplácito del jurado». Por el premio ha obtenido el diploma y los 100 euros en metálico correspondientes y la publicación en la web del consistorio lemoarra.

Por otro lado, en la casa de cultura Ibarretxe de Iurreta, Legorburu obtenía el primer premio en bertsopaperak por el título 'Mila ezker!' (Mil izquierdas), un trabajo conceptual donde aborda los diferentes matices de la izquierda: la zurda, el izquierdismo político, la margen izquierda del Nervión... La bertso-sorta consta de nueve bertsos y la melodía es 'Trumoiak ortzi beltzean hoska' de Xabier Amuriza. El autor ha obtenido los 200 euros en metálico del premio, más la publicación de su trabajo en el libro que recoge todos los trabajos presentados, desde escolares hasta adultos.

Los reconocimientos le han llegado tanto en bertso paperak como en narrativa

Y para finalizar, Legorburu obtenía el primer premio en narrativa en euskera del 'XIII Certamen Jose María Portell de literatura', esta vez en Barakaldo. La asociación 'Antiguos Alumnos de Salesianos' de dicha villa organiza anualmente este certamen con la colaboración del consistorio. De un total de más de 160 trabajos presentados en diferentes categorías tanto en euskera como en castellano, sólo unos pocos se verán publicados en formato libro, entre ellos, el relato de Legorburu 'Gauero bezala' (Como todas las noches). Un relato, en el que la figura del Alzheimer planea sobre la historia entre una madre y una hija, sin mencionarlo explícitamente.

El autor se mostró muy contento y agradecido por el premio ya que «se trataba de un relato escrito hace varios años, en el 2012, que no había obtenido ningún premio hasta ahora. Para este certamen, realicé algunos pequeños cambios, por lo que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado». Legorburu obtuvo el diploma acreditativo, la escultura y los 150 euros en metálico de los que constaba el premio, cerrando así un mes mágico en cuanto a galardones se refiere.