Inicio del Buruntzaldea de pelota con 48 deportistas La final del último campeonato de la temporada se jugará en la jornada del día 29 de julio

Hoy sábado comienza el ultimo campeonato de pelota que se va a jugar en el frontón de Hernani, una competición donde participan pelotaris de la zona de Buruntzaldea, Donostialdea y Oarsoaldea. Se trata del torneo Buruntzaldea de pelota.

48 pelotaris van a jugar este año en tres categorías diferentes, cadetes, juveniles y sénior, la competición se va a desarrollar por el sistema de eliminatorias y se van a jugar, por tanto, cuartos de final, semifinal y la gran final el sábado 29 de julio.

En cadetes van a jugar 16 pelotaris, entre ellos los pelotaris del CD Hernani Salaberria, Larrañaga, E. Garmendia, Tejedor, Zugasti, Perurena y J. Garmendia.

En juveniles van a jugar también 16 pelotaris. Dentro de este grupo estarán los pelotaris del CD Hernani, Berasarte, Lazkano, G. Arizmendi, Urruzola, E. Arizmendi, Garmendia e Insausti.

Y en sénior también van a jugar 16 pelotaris este campeonato. Entre ellos están los pelotaris del club local Urkizu, Cisneros, Pagola y Labaka.

Éstos son los partidos que se van a jugar en la primera jornada: Hoy a las 16.00, en mano cadetes: Larrañaga-Zugasti/Aranburu-Zalakain. Mano juveniles: Zalakain-Arizmendi/Oiarbide-Urruzola y Lazkano-Azpiroz/Urruzola-Eguskiza. El lunes, a las 19.00 horas, en mano cadetes: Albeniz-Perurena Garmendia-Mujika y en mano sénior: Taberna-Zanguitu/Artetxe-Elola. El martes (19.00 horas), en mano senior: Urkizu-Labaka/Ezeiza-Alberdi.

Legutio

El pelotari hernaniarra Markel Lizeaga ha quedado subcampeón del campeonato disputado en la localidad alavesa de Legutio. Markel Lizeaga ha jugado el torneo con Igor Azpiri, un pelotari de Elorrio. Ganaron los cuartos de final contra la pareja guipuzcoana, Azketa-Arratibel, y las semifinales contra el también hernaniarra Ioritz Arrieta y el alavés Legarreta.

En la final poco pudieron hacer contra la fuerte pareja guipuzcoana E. Labaka-Telletxea, perdiendo 22-5, las manos del zaguero hernaniarra no estaban en las mejores condiciones y, a pesar de la ayuda de su compañero, no tuvieron opción ante el buen juego de sus rivales, que no perdonaron. Ésta es la final número 24 de los pelotaris hernaniarras esta temporada, la tercera que protagoniza Markel Lizeaga.