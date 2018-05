«Increíble que los niños voten» para el PNV Sábado, 19 mayo 2018, 00:09

Al PNV le parece «increíble que al grupo motor de Hernani Erabaki se le haya ocurrido que en 2018 puedan votar los niños de 8 a 15 años. No dudamos de la buena voluntad de la propuesta, pero desde nuestra responsabilidad y compromiso por la buena gestión del dinero público, responsabilidad que debería ser de todas las formaciones políticas, creemos que los niños de 8 a 15 años deben aprender a participar con otro tipo de actividades antes de poder decidir en cómo se gasta el dinero público. No hemos encontrado ningún referéndum en el que los niños de estas edades decidan cómo gastar el dinero público».

El portavoz de esta formación se hace preguntas con las que pretende hacer reflexionar a los vecinos. «¿Alguien en su casa pregunta a sus hijos de esas edades cómo se quieren alimentar o si quieren salir a la calle vestidos o desnudos? ¿Hay alguna institución que pregunta a los niños dónde se debe construir un hospital o dónde se debe hacer una carretera? Andoni Amonarraiz critica de forma clara, la «falta de interés» de EH Bildu por incrementar el número de hernaniarras, con capacidad de decisión, que participen en el proceso. «¿Por qué no se pregunta a todos hernaniarras, puerta a puerta, si les interesa este proceso? Parece que el conocimiento que el alcalde debió adquirir en relación a la participación en el viaje que hizo a la India con ese fin y que fue pagado por la Diputación gobernada por EH Bildu y por el Ayuntamiento de Hernani, fue nulo. Además, no entendemos cómo OH se presta a este experimento con dinero público».