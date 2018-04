Gurutzeta se llevó las txapelas del Sagardoaren Txapelketa Urriza y Garces se proclamaron campeones del torneo al vencer en la final 40-31 ante Uterga-Zubiri HERNANI. Martes, 1 mayo 2018, 00:32

Urriza y Garces se impusieron, 40-31, a Uterga-Zubiri en la octava edición del Sagardoaren Txapelketa. Por lo tanto, Gurutzeta fue la sidrería vencedora y Altzueta se quedó a las puertas en la final disputada este pasado fin de semana en Galarreta. En cuanto al partido, Urriza lideró a la pareja colorada y fue el factor desequilibrante de un encuentro en el que los colorados mandaron desde el 4-3 hasta el final. La máxima llegó en el 30-15 y los azules reaccionaron tarde. El primer tanto de Uterga llegó en el 26-14, lo que evidencia dónde se les escapó la victoria a los azules y dónde fraguaron la victoria los colorados.

Garces sacó del ancho y, a pesar de cometer cinco faltas de saque, quitó la pelota a Uterga con el primer pelotazo y eso complicó el peloteo a Zubiri y el delantero de Doneztebe. Por el contrario, Urriza jugó cómodo y mandó con pelotazos brillantes que Zubiri no acertaba a traer, ni tampoco un Uterga desaparecido en ataque casi hasta el final del encuentro.

Las ventajas coloradas fueron en aumento, sobre todo desde el 12-8. Se pasó a un 20-10 y un 26-13 que dejaba poco margen a los azules. Les doblaban en el marcador. Hubo una tímida reacción que les puso 26-15, pero cuatro tantos rojos volvían a poner el doble en el cartón colorado. 30-15. En el 26-14, Uterga hizo su primer tanto y se entonó. Ya no dominaban tanto los colorados y poco a poco hubo una reacción azul. Se acercaron a ocho tantos en el 33-25 y a siete en el 38-31, pero un tanto de Urriza y un falló de Uterga sentenciaron la final 40-31.

Urriza hizo 22 tantos por cuatro fallos y se erigió en el mejor pelotari de la final. Uterga no llegó a la decena de tantos, nueve por cinco fallos. Los zagueros estuvieron a su nivel. Garces acertó con el saque e hizo hasta siete tantos de inicio, arriesgó sabiendo que las faltas también llegarían, pero la táctica les salió bien. Zubiri hizo cinco tantos de saque y dos en el peloteo. Y cometió siete fallos en total. Al final, el marcador fue parecido al primer partido del campeonato que jugaron las mismas parejas. Entonces los colorados ganaron 40-30 y esta vez 40-31.

Urriza y Garces han terminado el Sagardoaren Txapelketa con cinco victorias y ninguna derrota, y sus triunfos han sido totalmente merecidos. Urriza suma un nuevo título, el primero en este torneo, pero no para de ganar. También es el primero para Garces, que era el más feliz de todos tras la final. La decepción llegó por parte azul. Uterga sabía que no había estado bien y Zubiri lamentó no poder ganar su primera txapela en su primera gran final.