El grupo de gobierno respalda en solitario su moción sobre Cataluña

El asunto catalán llegó también al Pleno Municipal de Hernani, tal y como está sucediendo en otras localidades del territorio. El Ayuntamiento acogía en la tarde del martes el desarrollo de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de septiembre y en la misma, además de la moción sobre Cataluña, también se puso sobre la mesa la aprobación de las ordenanzas fiscales, que marcan la subida de tasas e impuestos para el año próximo.

El tema catalán fue tratado en el Pleno en forma de mociones. En concreto se aprobó la presentada desde EH Bildu y rechazada la que llegó de manera conjunta entre EAJ/PNV y OH. Los ediles del PSE rehusaron votar en este tema. La moción presentada desde el grupo de gobierno recibió el apoyo solamente de los concejales de EH Bildu, con el contrario de los jeltzeles y Orain Hernani. Con respecto a la moción presentada desde la oposición, fue votada a favor por PNV y OH, y en contra por EH Bildu. Por lo tanto, no salió adelante.

La moción presentada desde los dos grupos de la oposición fue la misma que la trabajada en el Parlamento Vasco, aprobada con el voto favorable en Gasteiz de PNV, EH Bildu y Elkarrekin-Podemos. La realidad es que esta situación centró buena parte del debate en el Pleno, ya que desde PNV se criticó que EH Bildu lo apoyara en Gasteiz y no en Hernani. La contestación de la izquierda abertzale fue que en una semana la situación ha cambiado mucho y «la represión ha aumentado».

Junto a ello, desde EH Bildu afirmaron que la moción presentada desde la oposición se quedaba corta, ya que «aprueba el derecho a decidir, pero no habla del desarrollo y ejecución de ese derecho, el referendum». Entienden que esa moción no protege la celebración del referendum del próximo domingo. «Vista la actitud del Gobierno Español consideramos que además de reconocer el derecho a decidir es necesario remarcar el derecho para desarrollarlo». En este sentido, la moción de EH Bildu promovía la celebración del referéndum.

Desde el PSE dejaron claro que se había decidido no tomar parte en este punto al entender que el referéndum en Cataluña divide a la sociedad y subrayó las críticas que desde su partido se han hecho a la actitud del gobierno del PP y afirmaron no estar de acuerdo con su forma de actuar y método.

Tasas e impuestos

Donde sí encontró colaboración el grupo de gobierno fue en la aprobación de las ordenanzas fiscales para el año próximo. OH votó a favor de la propuesta, con el voto en contra de los otros dos grupos de la oposición. Algunas tasas e impuestos se mantendrán y otros subirán en 1%.