Experimentando la baja visión Los que se acercan a Biteri kultur etxea tienen la ocasión de experimentar una nueva visión de las cosas, poniéndose en la piel de los que tienen problemas. / MARÍA Hasta el 3 de abril Biteri acoge la exposición de Retinosis Gipuzkoa Begisare, donde los asistentes podrán ponerse gafas de realidad virtual MARÍA CORTÉS HERNANI. Domingo, 25 marzo 2018, 00:19

Ponerse en la piel de una persona para conocer de primera mano lo que siente o vive es la finalidad de la muestra que la asociación Retinosis Gipuzkoa Begisare elkartea ha organizado en la casa de cultura Biteri hasta el próximo 3 de abril.

Bajo el título 'Experimenta la Baja Visión' todos los hernaniarras y demás interesados que se acerquen por la sala de muestras de la casa de cultura podrán conocer y sentir los diferentes síntomas que causan baja visión. ¿Cómo? Pues gracias a unas aplicaciones y el uso de gafas de realidad virtual.

Biteri acoge esta exposición interactiva, «que es como la prueba piloto, ya que Hernani es la primera localidad, tras estar en Tabakalera, en la que se ha organizado», detallaba Amaia Gereñu, de Begisare. En total, más de media docena de maniquís, con sus gafas virtuales, están colocados por la sala de muestras y cada uno de ellos representa un síntoma que se simula en las gafas: pérdida de sensibilidad al contraste, distorsión, pérdida de campo visual, visión parcheada, ceguera nocturna, fotofobia y pérdida de visión central. «Los que tengan curiosidad por saber qué vemos o no vemos, es una buena oportunidad para pasarse por la exposición y mediante una de las gafas virtuales conocer los diferentes síntomas», decían desde la asociación.

Así lo hicieron un grupo de jóvenes que no dudaron en vivir la experiencia. «Aunque ves, es evidente la dificultad. No sabía que había gente que veía así», comentaba uno de los hernaniarras.

Baja visión

Para los que no lo sepan, «la baja visión es un grado menor que la ceguera. Más del 2% de la población sufre baja visión y la retinosis pigmentaria es una de las afecciones que causan baja visión, pero no la única», informan desde Begisare.

La asociación conoce Hernani, ya que el pasado mes de octubre el Ayuntamiento se sumó a la campaña 'Tengo Baja Visión' creada por Retinosis Gipuzkoa Begisare con el objetivo de que «las personas que padecen baja visión, sea cual sea el motivo de la misma, puedan ser identificadas fácilmente, mejorando así la comprensión e interacción social».

La baja visión no mejora utilizando la corrección óptica adecuada ni con tratamiento farmacológico o cirugía, y por ello se sufre una incapacidad para realizar tareas de la vida cotidiana.

Algunas de las enfermedades que causan baja visión son la degeneración macular, retinosis pigmentaria, aniridia, cicatrices en la córnea, retinopatía diabética, glaucoma o problemas con el nervio óptico.

Incomprensión

'No te saludo cuando debería hacerlo; camino especialmente despacio o me paro en seco; no me retiro al cruzarme contigo o me tropiezo', son algunas de las situaciones a las que personas con baja visión tienen que hacer frente todos los días. Según explican desde la asociación, «muchas personas no familiarizadas con la baja visión piensan en la vista como algo que se tiene o no se tiene, y entienden los problemas de visión como algo que se corrige con gafas o con una operación».

«Generalmente, cuesta entender que una persona en algunas situaciones se desenvuelva con normalidad pero en otras necesite ayuda o un bastón blanco. Las personas con baja visión se sienten a menudo incomprendidas o malinterpretadas por los demás, sobre todo entre los discapacitados visuales que no muestran anormalidad visible en sus ojos», explican desde Begisare.