Los escolares llevaron al Pleno sus propuestas de la Agenda 21 Escolar Primer Pleno de la Agenda 21 Escolar en el renovado salón del Ayuntamiento. / JUANFER Este año los alumnos han tratado el tema de los residuos y trasladaron sus conclusiones a los representantes municipales MARÍA CORTÉS HERNANI. Domingo, 20 mayo 2018, 00:37

El renovado salón de Plenos del Ayuntamiento acogió esta semana a los escolares del municipio, que un curso más se dieron cita con las propuestas obtenidas de lo trabajado en la Agenda 21 Escolar. En esta ocasión, los hernaniarras han tratado el tema de los residuos y trasladaron las conclusiones y propuestas logradas a los representantes municipales.

Como cada curso, el trabajo empezó en los centros donde los escolares se informaron, analizaron y se comprometieron a tomar medidas con respecto a este asunto. De esta manera, sus peticiones recogían que «no tiraremos la basura al suelo y tendremos mucho cuidado con los chicles; utilizaremos bien en casa, en la ikastola y en la calle, los contenedores para reciclar; a la hora de hacer la compra apostaremos por productos que produzcan menos residuos y sólo compraremos lo necesario; participaremos en mercados de segunda mano y reutilizaremos todo lo que sea posible; disminuiremos el uso del papel y el almuerzo lo llevaremos en envases reutilizables y recogeremos los excrementos de nuestras mascotas».

Además, los escolares se comprometen a seguir analizando el estado de los parques y participar en las 'patrullas verdes' para limpiarlos, así como aprovechar esta era tecnológica para imprimir menos. Aunque los niños trabajaron en sus clases, después se reunieron en Biteri para aunar toda la información y consensuar las propuestas que trasladarían a los representantes en el Pleno que se ha celebrado esta misma semana. Además, este año, las propuestas formarán parte del proceso participativo de Hernani Erabaki en el que los vecinos tendrán opción de votar.

Propuestas

Entre las propuestas recogidas dirigidas a los representantes municipales, «hay que hacer campañas de sensibilización como el reparto de bolsas reutilizables para hacer la compra o para llevar el almuerzo a la ikastola, así como aumentar los cursos o soportes en los que se informe a la población sobre temas de reciclaje (dónde depositar los muebles, dónde está el Garbigune más cercano...)». Los chavales también se centraron en los colgadores y pidieron al Consistorio «que se cuiden y se limpien más a menudo, incluso que se revise la ubicación, porque algunos no los tenemos cerca. También se deberían limpiar mejor los cubos del orgánico. Poner candados para que no se puedan robar y mejorar el soporte para colgarlos, ya que a veces no resulta nada fácil».

En cuanto a la limpieza, «poner cubos de basura más grandes en Plaza Berri, ya que son pequeños y suelen estar llenos. Además, pensamos que a Hernani le faltan pequeños contenedores en zonas como el Casco, Santa Bárbara, Sandiusterri, en la zona del Hogar del Jubilado... Y debería recogerse más a menudo el orgánico y aumentar el servicio de limpieza de las calles, sobre todo en fechas señaladas».