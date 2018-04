El documental 'Raketistak, lehen eta orain' se proyecta mañana en Biteri Jon Juanes en Biteri junto a uno de los paneles de la muestra. / MARÍA A las siete de la tarde se podrá ver el audiovisual en el que se da a conocer la trayectoria profesional de las raquetistas entre 1917 y 1980 MARÍA CORTÉS HERNANI. Miércoles, 11 abril 2018, 00:21

«La ama fue de las últimas raquetistas que hubo y falleció cuando yo era pequeño, por lo que todo este proyecto comenzó cuando empezamos a buscar información sobre la ama, Koro Iragorri, y su trayectoria como raquetista. «Somos de Oiartzun y yo era entrenador de pala de chicas. Pero tuve que dejarlo y me sustituyo Ainhoa Palomo. Un día hablando con ella, me dijo que no sabía nada sobre el tema y yo tampoco mucho, así que empecé a buscar fotografías antiguas de la ama. También conocí a Agustina Otaola que me contó su experiencia y la de sus tías, éstas de las primeras profesionales, y ya empezamos en serio con el tema. Encontré un libro de 1924 publicado en Cuba donde aparecía una fotografía con raquetistas, entre ellas, una tía de Agustina que fue un fenómeno, una de las mejores, en el que fue el frontón Habana de Cuba».

Juanes asegura que la motivación principal, además de saber más sobre su ama, fue conocer que fueron cientos las mujeres que jugaron a raqueta. «Y había que hacer algo para darlo a conocer. Empezamos a recopilar información y poco a poco se dieron circunstancias como el cambio de nombre del frontón de Errenteria y algún premio que se ganó. De ahí surgió la exposición, las exhibiciones de partidos y el documental. Pero lo cierto es que nos gustaría conseguir alguna subvención de las instituciones para seguir trabajando e investigando».

En cuanto a la información lograda de su ama, Jon comenta que «la ama se desplazó a Madrid para estudiar Farmacia y en la facultad conoció a otra vasca que jugaba a raqueta, Txikita Aizarna. Y se animó a probar. Estuvo varios años entrenando hasta que debutó en el Frontón Madrid en 1977, el único que quedaba por aquella época. En el 80 cerró el frontón y jugó hasta entonces, luego ya acabó la carrera y se volvió. Mi aita me contó que siendo novios sí que fue a Madrid y la vio jugar. Yo me enteré ya de adolescente, pero una tía mía siempre me cuenta que la ama fue subcampeona de España de baloncesto y también raquetista y yo toda la vida he jugado al baloncesto y a pala. Me resultó curioso».

En la época de los años 20, el auge de la pelota llevó a que se construyeran muchos frontones y que los empresarios vieran negocio en las quinielas y partidos de raqueta de las mujeres. «Jugar a raqueta no era nada fácil, pero ellas se dedicaban a ello completamente, con partidos diarios que eran más que entrenamientos», explicaba Juanes añadiendo que «era un frontón más corto, un juego más vivo, la propia vestimenta y estética de las mujeres hizo de los partidos un espectáculo que les llevó a convertirse en profesionales que por aquel entonces llegaron a ganar mucho dinero». Pero no todo fue positivo para ellas, ya que «en Euskal Herria estaban muy mal vistas. Era un terreno que se consideraba masculino, los partidos podían alargarse hasta la madrugada, estaban solas fuera de sus casas y después de jugar disfrutaban del ocio nocturno. Y encima, ganaban mucho dinero», explica Jon al tiempo que aseguraba que «la verdad es que se movían en la alta sociedad, de hecho, muchas de ellas se acabaron casando con nobles, empresarios o deportistas de élite. Eran mujeres muy atractivas que además cuidaban mucho su apariencia. Como curiosidad, había peluquería en alguno de los frontones y ya en los últimos años, cuando se les propuso ponerse casco como protección, ellas mismas eran las que decían que no por no despeinarse».

Y es que a pesar de todo, jugar a raqueta era bastante peligroso. «Hoy en día sería impensable. De hecho, ahora llevan casco y gafas. Pero por aquel entonces alguna mujer llegó a morir y muchas otras perdieron algún ojo o tuvieron lesiones graves. La pelota, de cuero, coge mucha velocidad», asegura Jon.