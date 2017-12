El División de Honor Regional sigue fuerte y goleó de forma contundente en Fanderia HERNANI. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:18

El primer equipo masculino de fútbol ganó 0-7 en Fanderia el pasado fin de semana. Partidazo a destacar de los verdes, que dominaron la posesión de balón en todo momento y fueron de capaces de hacer muy buenas combinaciones gracias a sus centrocampistas, como el veterano Gurru, y luego acertar de cara a portería.

Los goles fueron materializados por Pello, Pablo, Iña, Gurru, Olabi e Isasa. Algunos se estrenan como goleadores pero otros como Pello no paran de sumar tantos. En fin, un lujo ver brillar a los chicos de Alain Gerekaetxeberria y Agustín Boulandier, que siguen imparables en la clasificación, alcanzando ya el cuarto puesto, empatados con el tercero, Pasaia, ambos con 27 puntos. El sábado reciben al Bergara, líder de la tabla, a las 16.30 en Zubipe.

Por su parte, el División de Honor Juvenil obtuvo un valiosísimo punto el fin de semana pasado en Soria. El equipo logró un punto de confianza frente al Numancia, tras un partido duro. Un gol del capitán Jagoba Erdozia, quien volvía a los terrenos de juego tras su última expulsión, sirvió a los chicos de Jordi y Jon para seguir sumando. Jagoba es una baza muy importante para el equipo. No es casualidad, ni mucho menos, que porte el brazalete cada fin de semana. Este punto sirve al equipo para dar inicio a la segunda vuelta con la confianza de que aún quedan muchos puntos por disputar y que gracias a lo aprendido en la primera vuelta, en esta categoría los errores se pagan caro. El sábado recibirán la visita del Pamplona CD, en Zubipe a las 12.30, hora ideal para disfrutar de un buen pintxo y fútbol de primera.

Por su parte, en Regional Preferente, los chicos dirigidos por Asier Mingo e Iñigo Olasagasti no pudieron sacar ningún punto en Puio. Cayeron derrotados por un claro, pero no significativo, 3-0 frente al EAS08. El Hernani fue quién tuvo la posesión durante el partido y quien hizo correr a los contrarios, pero no supo generar suficientes ocasiones de peligro, dado que a partir de los tres cuartos se le hizo muy complicado superar a la defensa donostiarra. El equipo necesita sumar ya que está cerca de los puestos de descenso. El sábado a las 18.30 en Zubipe se verán las caras con el Billabona, equipo que marcha quinto en la tabla.

Liga Vasca Femenina

Por último, el Liga Vasca Femenina se enfrentó al líder el pasado sábado y el marcador quedó 2-1 a favor del Tolosa. Ahora a las de Hernani les toca descansar en las fiestas de Navidad y volverán al terreno de juego en enero.

El partido estuvo bastante igualado, con un gol de Amaia a balón parado en la primera mitad. Sin embargo, las de Tolosa se adelantaron en la segunda parte y así se hicieron con el gol de la victoria. Las verdes contaban con bastantes bajas por lesión y pudieron debutar con el primer equipo las jóvenes June Elizalde y Maitane Peciña. La juvenil Ainhoa Lasa jugó por segunda vez también con el equipo, y las tres realizaron un trabajo excepcional y fueron de gran ayuda para el equipo.