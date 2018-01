Derrota del División de Honor Regional de fútbol contra el Mondragón DV HERNANI. Viernes, 12 enero 2018, 00:16

El División de Honor Regional, equipo capitaneado por Aritz Lujanbio, cayó derrotado frente al Mondragón 2-0. Hasta el mediodía hubo dudas de si se iba a poder jugar el partido, debido a las fuertes nevadas del fin de semana. Finalmente, el encuentro se disputó y el Hernani perdió.

El equipo tenía muchas ganas de hacerse con los tres puntos para dar continuidad a los últimos partidos del 2017. Además, los hernaniarras tenían la oportunidad de acercarse aún más al líder, pero no pudo ser. «Ahora, no hay que pecar de sentimientos. Ayer no estaban ascendidos ni tampoco son hoy décimos», detallan desde el club, añadiendo que «es necesario que el equipo asuma estas derrotas con la frialdad necesaria».

Quedan muchos partidos y está en manos de los verdiblancos lo que resta de temporada. Ahora toca trabajar y seguir creyendo en ellos mismos. El fin de semana tendrán otra nueva oportunidad frente al Ordizia, líder actual, en Zubipe el domingo a las cuatro y media de la tarde.

Por otro lado, gran partido del División de Honor Juvenil, a pesar del resultado. Los chicos de Jordi Telletxea y Jon Loran pelearon, aunque no pudieron sacar ningún punto de Zubieta, al perder por 1-0.

El partido fue muy bonito de ver. Ambos equipos disfrutaron de claras ocasiones, hubo gran tensión e intensidad y sobre todo mucha seriedad en el aspecto táctico. La mejora del equipo se está haciendo notar, cada semana el equipo da un paso adelante, aunque estos no permitan aún dar estos pasos en la tabla. Pese a la escasez de puntos, es una gozada ver al equipo competir contra los mejores y plantarles cara todos los fines de semana.

En una nueva semana de competición, los de Hernani reciben en Zubipe una cita de primer nivel. El Osasuna llega a Hernani mañana, a las 12.30 horas, y será un partido gratuito.

El primer equipo femenino perdió 0-1 en casa frente al Leioa, encajando un gol en el minuto 93. La primera parte estuvo muy igualada. En el minuto 10 de la primera parte, Ainhoa Méndez vio la primera amarilla,y terminó siendo expulsada por segunda tarjeta en la segunda parte.

Tras el descanso, el Hernani salió a ganar, pero no supo finalizar en gol las oportunidades. Eider tuvo una clara ocasión, pero no tuvo la suerte de su lado. Ainhoa Lizaso pegó también en el larguero, pero faltó que el balón cruzara la línea de cal. Destacar el debut de la joven jugadora hernaniarra June Elizalde, procedente de las categoría inferiores del club. El siguiente partido lo disputarán en tierras vizcaínas frente al Arratia.

Por su parte, el Preferente logró un importante punto. Los chicos de Asier Mingo e Iñigo Olasagasti acabaron 1-1 ante el Euskalduna, en un partido marcado por las espectaculares paradas de Iñaki Olaizola. En el primer tiempo a intensidad la puso el rival, muy serio. El 1-0 llegó en la primera parte en un centro-chut. El Hernani sufrió en los primeros 45 minutos, pero gracias a las decisiones tácticas en la segunda parte consiguieron darle la vuelta. Fue en una jugada a balón parado cuando el Hernani anotó el gol del empate. El siguiente partido será el derbi ante el Mundarro, mañana a las 16.00 horas.