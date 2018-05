OH critica que se mantenga la sokamuturra en los 'sanjuanes' La sokamuturra se celebra durante las fiestas en Hernani. / JUANFER Habla de falta de valentía del grupo de gobierno para afrontar el asunto del «maltrato animal» en fiestas JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 26 mayo 2018, 00:25

«Ha pasado casi un año y ya tenemos las fiestas de San Juan encima, ha pasado un año para que el Equipo de Gobierno de EH Bildu pudiera haber tomado la seria decisión de no usar ni maltratar animales en nuestras fiestas. No ha sido posible, no hay voluntad, hay mucho miedo. Parecen tener miedo a tomar una decisión política, y muy ética, y que no guste a parte de su electorado. A un año vista de las elecciones municipales les podría hacer un poco de daño, o no, quién sabe. Daño y sufrimiento innecesario, y no gratuito, es el que año tras año se les sigue haciendo a los animales, por ejemplo con la tradicional sokamuturra, en la que las vaquillas sufren daños físicos y, por qué no, psicológicos». Así de tajantes se muestran desde Orain Hernani con respecto a la celebración de determinados festejos en los 'sanjuanes' y la actitud mantenida al respecto por el grupo de gobierno.

Desde el grupo de la oposición se muestran seguros de que el equipo de gobierno y EH Bildu Hernani «no pueden estar a favor de provocar maltrato, sufrimiento y torturas a los animales. Ésta es una cuestión que precisa de valentía, decisión política y contundencia. Y en esa línea se encontrarían, sin duda, con el apoyo de nuestro grupo, Orain Hernani».

En los presupuestos de las fiestas, «actividades de todos y todas las hernaniarras», se destinan 10.800 euros a «maltratar animales», de ahí que digan que el sufrimiento «no es gratuito, porque lo pagamos entre todas. Debemos empatizar desde ya con los animales y aceptar que ningún ser vivo debe ser mareado y maltratado con una soga al cuello entre una muchedumbre de personas, y casi todos varones, obligados a entrar en comercios y a permanecer asustados en las calles el tiempo que alguien considere oportuno para el disfrute de unas pocas personas. Empaticemos, por favor. Paremos sufrimientos innecesarios para la diversión de machos llenos de testosterona».

A este respecto invitan a ver el documental sobre el uso y el maltrato animal en Euskal Herria, y en Hernani, 'Gurean', que Askekintza proyectó en el municipio y que «ningún grupo político de Hernani quiso visionar excepto Orain Hernani». Desde este grupo de la oposición añaden que «los 10.800 euros gastados en la sokamuturra, bien se podrían haber gastado en más actividades para chicos y chicas de entre 13 y 17 años, actividades que, entre ellos y ellas, y por medio de un proceso participativo puedan decidir. Va a ser que no, un año más y seguimos con las vaquillas», subrayan. Remarcan que su grupo, Orain Hernani, en la comisión de Cultura votó en contra del programa de estas fiestas.

«Somos coherentes y exigimos parar el maltrato animal y que se tomen medidas para que en las siguientes fiestas, como carnavales, ya no se celebre la sokamuturra ni se usen ni se maltraten a los animales», culminan desde Orain Hernani.