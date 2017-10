OH! también critica la forma de inaugurar las nuevas piscinas DV HERNANI. Jueves, 5 octubre 2017, 00:24

El grupo municipal de Orain Hernani (OH!) se ha mostrado también muy crítico con el grupo de gobierno de EH Bildu por la manera en la que se inauguraron las piscinas del polideportivo tras las obras realizadas. «Como es de público conocimiento, debería haber estado terminada en junio. Pero, por ciertos problemas que se han ido manifestando según se estaba construyendo, se pospuso su inauguración para el 23 de agosto. No fue de público conocimiento, sin embargo, que la piscina tampoco sería abierta el 23 de agosto. Ni siquiera se les explicó a los concejales de la oposición que se volvía a retrasar su apertura», indican.

«Así, llegados al último Pleno del 26 de septiembre, la concejala de deportes, Estíbaliz Aldeiturriaga, nos da la alegre noticia de que por fin tendríamos piscina en el polideportivo, cuya apertura sería el jueves 28 de septiembre a las 15.00. Pero, como ya nos tiene acostumbrados este equipo de gobierno, una vez más no ha contado con la oposición para nada, ni siquiera para un acto institucional del Ayuntamiento, cuyas piscinas pertenecen a toda la ciudadanía, sea del color político que sea. El acto de inauguración oficial se celebró a las 12.00 del jueves 28, sin invitar a ningún grupo de la oposición de la Corporación Municipal», se quejan desde OH!.

Tiran de ironía en su comunicado para afirmar que «poco a poco los concejales del PNV, OH! y PSE no sabremos ni quiera si tendremos que ir al Ayuntamiento para algo más que para asistir a los Plenos, donde el alcalde nos regaña cuando votamos en contra o nos abstenemos; no se nos contestan las peticiones en público, sino que se nos emplaza a un momento posterior para que 'lo hablemos en privado', cuando son cosas que atañen a toda la cuidadanía; no se nos informa de los decretos en el momento oportuno; o se nos niega la información a la que legítimamente deberíamos tener acceso».

En Orain Hernani todavía están esperando saber en qué situación se encuentran las enmiendas que realizaron a los presupuestos municipales de 2017 y que fueron aceptadas por el equipo de gobierno.

«Y también estamos esperando que de una vez por todas se nos muestre el respeto que merecemos los grupos en la oposición, por todas las personas a las que representamos y se cumplan aquellas palabras ilusionantes del Alcalde al abrir esta legislatura, cuando animaba a la oposición a explorar puntos en común y a trabajar de forma conjunta por el pueblo», culminan su comunicado.